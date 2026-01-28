Alessandra Rojo de la Vega presentó este miércoles 28 de enero la iniciativa Operación Verdad, con la que busca defender su trabajo y el de sus colaboradores de las constantes mentiras que divulga el oficialismo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que su gobierno está en el centro de ataques coordinados, señalamientos, difamaciones y noticias falsas sin verificar, las cuales son divulgadas y amplificadas “por una ecosistemas de medios de replicadores pagados y cuentas de bots en redes sociales”.

Rojo de la Vega indicó que todas las mañanas amanece con un nuevo señalamiento falso, impreciso o exagerado, y es por ello que decidió crear el portal, en el que uno a uno se van derribando los mitos de la oposición.

“No les importa desviar dinero público, dinero de la gente que debería utilizarse en salud, en seguridad, en derechos para todas y todos con tal de atacar a una alcaldesa, a una mujer que no se va a quedar callada” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La funcionaria señaló que el portal no tuvo costo pues fue desarrollado por personal de la alcaldía, y todo ciudadano puede aportar información para rebatir los señalamientos falsos en contra de la demarcación y sus trabajadores.

En estos momentos, detalló, el portal muestra 46 noticias falsas divulgadas en las últimas semanas, y a cada una de ellas se da una respuesta puntual y documentada para demostrar que no están basadas en la realidad.

Alessandra Rojo de la Vega lanza Operación Verdad contra fake news (Cortesía )

Alessandra Rojo de la Vega se somete a prueba antidoping

Alessandra Rojo de la Vega denunció que uno de los últimos ataques en su contra llegó demasiado lejos al insinuar que es adicta a la cocaína, algo que no puede permitir pues daña particularmente su imagen.

Por ello, se sometió a un examen antidoping ante los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa, e invitó a todos sus adversarios a hacer lo propio para que la ciudadanía sepa quién tiene problemas de adicciones y quién no.

Por otro lado, la alcaldesa se refirió a la detención de un tercer líder criminal relacionado a su antecesora Sandra Cuevas, a quien calificó como parte del ‘monrrealato’ y una persona a la que las autoridades deben investigar.

Rojo de la Vega señaló que es pública la relación de Cuevas con el crimen, lo que explica que durante su administración no se haya hecho absolutamente nada para combatir a estos grupos.

También lamentó que la ex alcaldesa ahora se una a Morena, como se puede observar en las últimas publicaciones de Cuevas en sus redes sociales, y apuntó que posiblemente lo hace porque fusa cubrirse en el manto de impunidad de la cuarta transformación.