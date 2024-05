La candidata Alessandra Rojo de la Vega se quitó los filtros y culpó a Ricardo Monreal por diversos problemas en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); entérate de las fuertes declaraciones lanzadas en Fuera Máscaras con Callo de Hacha y Pablo Hernández.

De cara a las elecciones 2024, la abanderada del PRI, PAN y PRD arremetió contra el senador que gobernó la demarcación de 2014 a 2017 y quien también es padre de su contrincante de Morena, Caty Monreal.

Conviene recordar que estos nuevos señalamientos por parte de la candidata de la Cuauhtémoc, no son aislados, pues durante el primer Debate Chilango, acusó que la familia Monreal ha establecido negocios de extorsión en la alcaldía.

La entrevista de Alessandra Rojo de la Vega en Fuera Máscaras, con Callo de Hacha y Pablo Hernández, se estrena el domingo 12 de mayo a las 18:00 horas en el canal de YouTube de SDPnoticias.

Alessandra Rojo de la Vega fue contundente en enmarcar los problemas que persisten en la alcaldía Cuauhtémoc, donde enfatizó que la inseguridad aumentó a tras la gestión de Ricardo Monreal.

Lo anterior ocurrió luego de que Pablo Hernández inquirió durante Fuera Máscaras, por las propuestas que buscará impulsar la candidata de oposición en caso de resultar ganadora de las elecciones 2024.

Doble hoy no circula: Qué carros no circulan en Estado de México el martes 14 de mayo

Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega, recordó que a causa del gobierno de Ricardo Monreal, Cuauhtémoc pasó de ocupar el quinto lugar de las demarcaciones más inseguras de la CDMX por el número de habitantes, a encabezar esta lista.

Seguido de esto, la candidata subrayó “regresará la libertad y la paz en Cuauhtémoc”, la cual dejó de existir al convertirse en la alcaldía con mayor número de delitos de extorsión, robo y violencia contra las mujeres, según sus declaraciones.

“Desde que entra Ricardo Monreal en el 2015, él encontró la alcaldía en quinto lugar, no muy bueno, pero no el peor y él sale a los tres años y deja la Cuauhtémoc en la alcaldía más insegura de la CDMX por número de habitantes”

El siguiente problema que enfatizó Alessandra Rojo de la Vega fue lo que ella denominó como “El Monrealato”, un grupo político iniciado por Ricardo Monreal para cometer actos de extorsión y corrupción, según sus declaraciones en Fuera Máscaras.

Estas palabras de la candidata en Cuauhtémoc surgieron como respuesta al cuestionamiento de Pablo Hernández por el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, el cual calificó como “una persecución política contra Santiago Taboada”, quien es candidato a jefe de Gobierno de la CDMX.

A su vez, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc son víctimas de extorsiones como cobro de piso, no sólo por parte del crimen organizado, si no también de los políticos afines a Ricardo Monreal.

“No hay día que no me denuncien en las calles, me vinieron a pedir piso, no sólo al crimen organizado, sino a estos delincuentes que trabajan con los Monreal, que han pasado de administración en administración”

Alessandra Rojo de la Vega, candidata de oposición en la alcaldía Cuauhtémoc