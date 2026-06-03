Clara Brugada anunció la próxima inauguración del santuario del ajolote en Xochimilco, como parte de una estrategia integral para rescatar a esta especie endémica en riesgo de extinción.

“Hoy informamos también sobre la estrategia de protección y cuidado del ajolote” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Durante la apertura del embarcadero de Cuemanco, la jefa de gobierno de la CDMX destacó el valor cultural y científico del ajolote, símbolo de la identidad lacustre y reconocido por su capacidad de regeneración.

El proyecto incluye un laboratorio público, rehabilitación de chinampas y programas de conservación para reintegrar ejemplares a los canales de Xochimilco.

Clara Brugada impulsa el regreso de ajolotes a Xochimilco, CDMX

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado una estrategia integral para salvar al ajolote, una especie endémica que enfrenta el riesgo de desaparecer debido a la urbanización.

El ajolote posee un profundo simbolismo para la identidad de Xochimilco, consolidándose como el símbolo de la ciudad lacustre por ser una especie endémica de la zona.

“El ajolote es una especie endémica de Xochimilco, símbolo de la ciudad lacustre, en peligro de extinción por décadas de urbanización” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Ajolote (Pixabay)

Clara Brugada destacó que el ajolote es fundamental para la identidad local y posee un valor científico incalculable gracias a su capacidad para regenerar órganos y tejidos complejos.

“Y este animalito sorprendente que parece incomodar a algunos, ha fascinado a científicos de todo el mundo por su capacidad casi única de regenerar extremidades completas, parte de su corazón o del cerebro” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

En su discurso la jefa de gobierno de la CDMX resaltó que el ajolote no solo es de importancia para la ciudad, sino también para los científicos.

“El ajolote no solo es un emblema de nuestra ciudad y una metáfora de transformación, es también una especie de relevancia científica mundial” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada anunció que su gobierno gestiona actualmente el primer laboratorio público dedicado a su crianza, además de rehabilitar decenas de zonas chinamperas para restaurar su entorno natural.

El gobierno opera un plan para la conservación del ajolote, por lo que se han resguardado y estudiado cientos de ejemplares.

“Nuestro gobierno opera el primer laboratorio público para la conservación del ajolote con cientos de ejemplares, impulsamos también la recuperación de 30 sitios chinamperos para la reintroducción del ajolote a su hábitat natural” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada anuncia la próxima inauguración del santuario del ajolote en Xochimilco

Durante su discurso, Clara Brugada anunció que próximamente se inaugurará un nuevo santuario en el Parque Ecológico de Xochimilco, el cual servirá como centro de reproducción, educación y reintegro de ejemplares a los canales.

El santuario de ajolote en Xochimilco funciona mediante un programa de cuidado y conservación integral que combina la investigación científica, la recuperación del hábitat y la educación.

“Estamos construyendo en el Parque Ecológico de Xochimilco el santuario del ajolote, que pronto en los próximos meses estaremos inaugurando, para la divulgación y reproducción de esta especie y su reintroducción en canales y humedales” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Mediante estos esfuerzos coordinados, se busca garantizar la preservación a largo plazo de este símbolo viviente de la cultura y la biodiversidad mexicana.

“Así tenemos un programa de cuidado y conservación integral del ajolote del que muy pronto vamos a dar resultados” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Estos esfuerzos buscan revertir el peligro de extinción causado por décadas de urbanización, aprovechando la relevancia científica mundial del ajolote y su capacidad de regeneración.