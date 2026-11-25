La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre un cambio severo en las condiciones climáticas de la Ciudad de México del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026, periodo en el que se esperan lluvias fuertes, bajas temperaturas, rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

De acuerdo con el aviso de la SGIRPC, se prevén precipitaciones persistentes de fuertes a muy fuertes, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros entre la mañana del viernes y la del sábado. Además, no se descartan lluvias durante la tarde del sábado.

Asimismo, el pronóstico advierte un marcado descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante el viernes y sábado.

En las zonas altas del sur y poniente de la capital podría registrarse caída de aguanieve o nieve desde la noche del viernes y durante la mañana del sábado, condiciones que podrían prolongarse hasta el domingo.

Alerta por lluvias fuertes en CDMX del 27 al 29 de noviembre (SGIRPC CDMX)

Frío intenso y posible nieve en zonas altas de CDMX del 27 al 29 de noviembre

Entre viernes y sábado, las temperaturas máximas en el Valle de México oscilarán entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían descender de -2 a 6 grados.

Para el domingo se prevé una disminución de las precipitaciones y cielos despejados; sin embargo, persistirán las heladas al amanecer en las zonas altas, con temperaturas máximas de entre 16 y 19 grados Celsius.

Este episodio de condiciones invernales coincide con la actividad del sistema frontal número 8 y la previsión de la primera tormenta invernal de la temporada.

Ambos fenómenos, junto con el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantienen en vigilancia a la Ciudad de México y al Valle de México ante las lluvias, el viento y las bajas temperaturas.

¿Cuáles son las recomendaciones por las lluvias fuertes en CDMX del 27 al 29 de noviembre?

Ante las lluvias fuertes y el descenso de temperaturas previstos en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para prevenir riesgos: