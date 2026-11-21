La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos en el Golfo, Caribe y Pacífico, a causa del mal clima registrado por el Frente Frío 6.

El cierre incluye a diferentes embarcaciones de los siguientes estados:

Veracruz

Tabasco

Baja California

Baja California Sur

Cierre de puertos (Semar)

¿Cuáles son los puertos cerrados por el mal clima en Veracruz y Tabasco?

De acuerdo con información difundida por la Semar, las embarcaciones menores de Veracruz que deberán cerrar sus puertos por el mal clima, son las siguientes:

Coatzacoalcos

Tecolutla

Nautla

Cazones

Tonalá

En cuanto a las embarcaciones mayores, se informó que el puerto de Coatzacoalcos pausará sus operaciones a causa de las condiciones meteorológicas.

Además, se precisó que el puerto de Balzapote, jurisdicción de Catemaco, Veracruz, permanecerá cerrado a la navegación de embarcaciones menores.

Finalmente, la medida también alcanzará a las embarcaciones menores del puerto Sánchez Magallanes, en Tabasco.

¿Cuáles son los puertos cerrados por el mal clima en Baja California y Baja California Sur?

En el caso del Océano Pacífico, las embarcaciones menores deberán suspender operaciones en Baja California, en el puerto de Rosarito.

Para Baja California Sur, los puertos de San Carlos y Bahía Magdalena deberán mantenerse cerrados por el mal clima.

Se pide a la ciudadanía atender las recomendaciones de las autoridades, así como evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Aumento de viento y oleaje llevó al cierre de puertos en Veracruz y Tabasco (Michelle Rojas)

¿Por qué cerraron los puertos en México?

Según el SMN, el frente frío número 6 se mantendrá estacionario al oriente del Golfo de México y, al interactuar con un canal de baja presión, provocará mal clima en los estados ya mencionados.