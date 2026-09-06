La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió la Alerta Amarilla por la posible caída de granizo y lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).
Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado 05/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.SGIRPC
De acuerdo con el comunicado oficial, las lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm y la posible caída de granizo se registrarán durante la tarde y noche de este sábado 5 de septiembre de 2026.
CDMX, clima hoy 5 de septiembre: Lluvias de intensidad fuerte azotan Tláhuac y Xochimilco
Según las autoridades capitalinas, el radar de monitoreo climático detecta lluvias de fuerte intensidad en Tláhuac y Xochimilco.
Actualmente se observa actividad eléctrica en las demarcaciones:
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
En tanto, en el resto de las demarcaciones se presentan lluvias de intensidad débil a moderada.
Lluvias en CDMX: Recomendaciones de Protección Civil
En respuesta a las lluvias que azotarán a la CDMX la noche del 5 de septiembre, Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar
- Cierra puertas y ventanas
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable
Se advierte que los peligros asociados a estas lluvias son:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas