El gobierno de la CDMX emitió la alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes y granizo hoy domingo 7 de septiembre de 2025.
La alerta amarilla fue activada en varias alcaldías de la CDMX, las cuales podrían sufrir los efectos de la lluvia y granizo entre las 18:05 y 22:00 horas.
De acuerdo con la alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan lluvias de entre 15 y 22 milímetros en 6 alcaldías.
En tanto, una alcaldía se encuentra en alerta naranja por lluvias de entre 30 y 49 milímetros con caída de granizo.
Alerta Amarilla en CDMX: Estas alcaldías tendrás lluvias fuertes y granizo
La SGIRPC informó a las 18:09 horas de hoy 7 de septiembre de 2025, que se activó alerta amarilla en varias alcaldías de CDMX por las fuertes lluvias esperadas y posible caída de granizo.
Los efectos meteorológicos persistirán durante la tarde y noche de hoy domingo, a partir de las 18:00 horas y hasta las 22:00 horas.
Las 6 alcaldías en alerta amarilla afectadas por las lluvias fuertes y granizo son:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Xochimilco
Debido a que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, es posible que se generen encharcamientos y corrientes de agua, así como caída de ramas, árboles y lonas en calles o avenidas.
Las recomendaciones para dichas demarcaciones son las siguientes:
- retirar basura de coladeras del interior y exterior del hogar
- cerrar puertas y ventanas
- no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- usar paraguas o impermeable al salir de casa
Esta alcaldía en alerta naranja por lluvias fuertes y caída de granizo
Además de la alerta amarilla en 6 alcaldías de CDMX, otra demarcación está en alerta naranja ante el pronóstico de que las lluvias y la caída de granizo se presenten con mayor fuerza.
Se trata de la alcaldía Tlalpan, la cual podría registrar lluvias fuertes de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de caída de granizo.
La cantidad de lluvia podría generar no sólo encharcamientos, también corrientes de agua e inundaciones. Las recomendaciones son las siguientes:
- no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad
- evita refugiarte de la lluvia bajo árboles
- esperar a que la lluvia disminuya antes de salir