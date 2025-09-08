El gobierno de la CDMX emitió la alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes y granizo hoy domingo 7 de septiembre de 2025.

La alerta amarilla fue activada en varias alcaldías de la CDMX, las cuales podrían sufrir los efectos de la lluvia y granizo entre las 18:05 y 22:00 horas.

De acuerdo con la alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan lluvias de entre 15 y 22 milímetros en 6 alcaldías.

En tanto, una alcaldía se encuentra en alerta naranja por lluvias de entre 30 y 49 milímetros con caída de granizo.

Alerta Amarilla en CDMX: Estas alcaldías tendrás lluvias fuertes y granizo

La SGIRPC informó a las 18:09 horas de hoy 7 de septiembre de 2025, que se activó alerta amarilla en varias alcaldías de CDMX por las fuertes lluvias esperadas y posible caída de granizo.

Los efectos meteorológicos persistirán durante la tarde y noche de hoy domingo, a partir de las 18:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Las 6 alcaldías en alerta amarilla afectadas por las lluvias fuertes y granizo son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

Debido a que se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, es posible que se generen encharcamientos y corrientes de agua, así como caída de ramas, árboles y lonas en calles o avenidas.

Las recomendaciones para dichas demarcaciones son las siguientes:

retirar basura de coladeras del interior y exterior del hogar

cerrar puertas y ventanas

no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

usar paraguas o impermeable al salir de casa

Alerta Amarilla en CDMX: lluvias fuertes y granizo este domingo 7 de septiembre de 2025 (SGIRPC)

Esta alcaldía en alerta naranja por lluvias fuertes y caída de granizo

Además de la alerta amarilla en 6 alcaldías de CDMX, otra demarcación está en alerta naranja ante el pronóstico de que las lluvias y la caída de granizo se presenten con mayor fuerza.

Se trata de la alcaldía Tlalpan, la cual podría registrar lluvias fuertes de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de caída de granizo.

La cantidad de lluvia podría generar no sólo encharcamientos, también corrientes de agua e inundaciones. Las recomendaciones son las siguientes:

no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

evita refugiarte de la lluvia bajo árboles

esperar a que la lluvia disminuya antes de salir