La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la firma de un convenio entre la Alcaldía Cuauhtémoc y CANIETI para avanzar en el retiro y ordenamiento del cableado de telecomunicaciones que se encuentra en desuso en la demarcación.

El acuerdo permitirá establecer rutas y zonas prioritarias en las 33 colonias de Cuauhtémoc, donde se realizarán trabajos para retirar cables que ya no prestan servicio, así como reacomodar y corregir la altura de aquellos que continúan funcionando.

Ale Rojo de la Vega impulsa retiro de cableado en Cuauhtémoc

La colaboración entre la Alcaldía Cuauhtémoc y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) comenzó meses atrás mediante las jornadas del programa “Descabléale”.

De acuerdo con la Alcaldía, estas acciones ya permitieron retirar más de 3 mil 100 metros de cableado en desuso en distintas colonias. Con el nuevo convenio, se busca ampliar y ordenar estas intervenciones a partir de las zonas que requieren mayor atención.

Los trabajos también contemplan atender catenarias y, cuando sea necesario y conforme a la normatividad, realizar la poda de ramas que interfieran con la infraestructura de telecomunicaciones.

La Alcaldía coordinará y dará seguimiento a las intervenciones, además de brindar acompañamiento de seguridad a las cuadrillas que participen en los trabajos.

Ale Rojo de la Vega impulsa retiro de cableado en Cuauhtémoc (Cortesía)

Cuauhtémoc busca mejorar imagen urbana y seguridad

Ale Rojo de la Vega señaló que el retiro del cableado forma parte de las acciones de prevención situacional de su administración, al considerar que mejorar las condiciones del entorno urbano puede contribuir a generar espacios más seguros.

La alcaldesa destacó la importancia de la colaboración con empresas, cámaras empresariales, vecinos y organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de las 33 colonias de Cuauhtémoc.

En el convenio participan representantes de empresas como Cirion Technologies, Megacable, Totalplay, AT&T e izzi, mientras que CANIETI agrupa a más de mil empresas de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Con esta alianza, la Alcaldía busca avanzar de manera coordinada en el retiro de infraestructura que ya no tiene utilidad y mejorar la imagen urbana, el orden y las condiciones del espacio público en Cuauhtémoc.