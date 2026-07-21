La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, encabezó la primera entrega del programa social Chambéale con Amor, mediante el cual 200 familias de la demarcación recibirán apoyos económicos y actividades enfocadas en su desarrollo personal.

El programa está dirigido a personas con dependientes económicos y bajos ingresos, quienes durante este año podrán recibir hasta 10 mil pesos, además de participar en talleres de capacitación, salud mental y autocuidado.

La alcaldesa explicó que este apoyo responde a las necesidades detectadas durante los recorridos realizados en distintas colonias de la alcaldía y busca acompañar a las familias que enfrentan dificultades económicas.

Cuando abrimos la convocatoria este año pasó algo que nos conmueve profundamente. Recibimos muchas más solicitudes que las que habíamos contemplado. Lejos de verlo como un número, lo vemos como un llamado. El llamado de cientos de familias que todos los días hacen un esfuerzo enorme para salir adelante. Ale Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Programa contempla apoyo económico y actividades de bienestar

Cada persona beneficiaria recibirá hasta 10 mil pesos durante 2026, además de acceder a actividades orientadas al bienestar físico y emocional, como parte de la estrategia integral del programa Chambéale con Amor.Uno de los beneficiarios, Albert, destacó que el alcance del programa va más allá del respaldo económico.

Creo que el verdadero valor de este programa no solo representa un apoyo económico, sino la oportunidad para que cada quien la convierta en algo que mejore su vida de acuerdo con sus propias circunstancias. Albert, beneficiario del programa Chambéale con Amor

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, señaló que el objetivo del programa es convertirse en un impulso para que las familias fortalezcan sus proyectos y mejoren sus condiciones de vida.

Esto no define lo que ustedes son. Lo que los define es su esfuerzo, su dignidad, su trabajo, sus ganas de salir adelante. Nosotras solo queremos darles un impulso para que lleguen mucho más lejos. Ale Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La administración de la Alcaldía Cuauhtémoc informó que el programa continuará acompañando a las personas beneficiarias mediante acciones de capacitación y bienestar, además del apoyo económico previsto para este año.