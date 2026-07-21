La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, informó que las Jornadas Súmale Vecinal han brindado más de 27 mil servicios a más de 9 mil vecinas y vecinos de las 33 colonias de la demarcación, mediante acciones de salud, asesoría jurídica y atención veterinaria.

Durante la jornada realizada en el Mercado Beethoven, en la colonia Peralvillo, fueron aplicadas 21 vacunas antirrábicas a perros y ocho a gatos, en coordinación con la organización Pasos Perrunos.

Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale.
Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale. (cortesía )

Jornadas ofrecen servicios médicos, jurídicos y de bienestar

Las Jornadas Súmale incluyen consulta médica, optometría, atención dental, toma de signos vitales, pruebas rápidas de VIH, colesterol, ácido úrico y antígeno prostático, así como orientación sobre adicciones, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, implante subdérmico, acupuntura, corte de cabello y faciales, entre otros servicios gratuitos.

Estas acciones se realizan con el apoyo de organizaciones e instituciones como Fundación Marie Stopes, INSADE A.C., Hecho con VIHDA, el Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor, el área médica de la alcaldía y diversas asociaciones civiles.

Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale.
Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale. (cortesía )

Ale Rojo de la Vega busca acercar servicios a las colonias

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, impulsa este modelo de atención con el objetivo de llevar servicios directamente a las colonias y facilitar el acceso de la población a apoyos que, en muchos casos, representan una alternativa para recibir atención médica, jurídica y de bienestar sin salir de su comunidad.

La Alcaldía Cuauhtémoc señaló que las Jornadas Súmale Vecinal forman parte de una estrategia permanente para acercar servicios gratuitos a las y los habitantes de la demarcación.