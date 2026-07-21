La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, informó que las Jornadas Súmale Vecinal han brindado más de 27 mil servicios a más de 9 mil vecinas y vecinos de las 33 colonias de la demarcación, mediante acciones de salud, asesoría jurídica y atención veterinaria.

Durante la jornada realizada en el Mercado Beethoven, en la colonia Peralvillo, fueron aplicadas 21 vacunas antirrábicas a perros y ocho a gatos, en coordinación con la organización Pasos Perrunos.

Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale. (cortesía )

Jornadas ofrecen servicios médicos, jurídicos y de bienestar

Las Jornadas Súmale incluyen consulta médica, optometría, atención dental, toma de signos vitales, pruebas rápidas de VIH, colesterol, ácido úrico y antígeno prostático, así como orientación sobre adicciones, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, implante subdérmico, acupuntura, corte de cabello y faciales, entre otros servicios gratuitos.

Estas acciones se realizan con el apoyo de organizaciones e instituciones como Fundación Marie Stopes, INSADE A.C., Hecho con VIHDA, el Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor, el área médica de la alcaldía y diversas asociaciones civiles.

Ale Rojo de la Vega suma más de 27 mil servicios con jornadas Súmale. (cortesía )

Ale Rojo de la Vega busca acercar servicios a las colonias

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo de la Vega, impulsa este modelo de atención con el objetivo de llevar servicios directamente a las colonias y facilitar el acceso de la población a apoyos que, en muchos casos, representan una alternativa para recibir atención médica, jurídica y de bienestar sin salir de su comunidad.

La Alcaldía Cuauhtémoc señaló que las Jornadas Súmale Vecinal forman parte de una estrategia permanente para acercar servicios gratuitos a las y los habitantes de la demarcación.