La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la primera ministración de la Tarjeta Violeta 2026 a mil mujeres cuidadoras, como parte de un programa social que busca reconocer el trabajo de quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores, familiares con discapacidad o personas con alguna enfermedad.

Durante el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó que las labores de cuidado han sido históricamente poco reconocidas, pese a su importancia para miles de familias.

Por eso estamos aquí, no solo para dar unas palabras, sino para corregir una deuda histórica de miles de mujeres que lo han dado todo por los demás. Cuando llegué a gobernar esta alcaldía, tuve muy claro que había una pregunta que debíamos hacernos. ¿Quién cuida a las que cuidan? Y decidimos responderla con acciones. Por eso nació la Tarjeta Violeta. No como un regalo, no como un favor, sino como un reconocimiento, porque reconocer el cuidado también es hacer justicia. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Además, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega informó que cada beneficiaria recibirá un apoyo total de 15 mil pesos, distribuido en tres ministraciones.

Ale Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc. (cortesía)

Tarjeta Violeta incluye apoyo económico y servicios integrales

Acompañada por la directora de Desarrollo Social, Verónica Beatriz Juárez Piña, e integrantes del Gabinete Violeta, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que el programa también ofrece atención psicológica, orientación jurídica, actividades de autocuidado y servicios de salud.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega señaló que el objetivo es fortalecer el bienestar de las mujeres cuidadoras y brindarles herramientas para mejorar su calidad de vida.

Hoy miles de mujeres cuidadoras, reciben este apoyo. Miles de mujeres que han puesto primero la vida de otros antes que la propia. Y queremos decirles algo muy claro. Su trabajo importa. Su tiempo vale. Su esfuerzo merece ser reconocido. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La convocatoria de este año registró más de 3 mil solicitudes, por lo que la alcaldesa destacó la importancia de ampliar los recursos destinados a programas dirigidos a este sector de la población.

Ale Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta a mujeres cuidadoras en Cuauhtémoc. (cortesía)

Beneficiarias destacan impacto de la Tarjeta Violeta

Durante la ceremonia, beneficiarias compartieron testimonios sobre el impacto del programa. Mónica Tavira relató que desde hace 18 años cuida de su madre y que dejó de ejercer su profesión para dedicarse de tiempo completo a esta labor.

Los que cuidamos sacrificamos nuestra vida. Esta tarjeta ayuda muchísimo porque reconoce una realidad que muchas veces nadie ve. Mónica Tavira, beneficiaria de la Tarjeta Violeta

Por su parte, Martha Gaspar destacó que el programa no se limita al apoyo económico, ya que también brinda acompañamiento profesional.

Aquí he recibido atención psicológica y orientación jurídica. Acérquense, no se queden calladas, hablen. Martha Gaspar, beneficiaria de la Tarjeta Violeta

En el evento también participaron representantes de organizaciones aliadas como Teletón y Sistemas de Salud del Dr. Simi, que colaboran en la atención y acompañamiento de las beneficiarias del programa.