La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó los trabajos de reencarpetado de las calles Colima y Orizaba, en la colonia Roma Norte, donde se renovaron 2 mil 465 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de realizar labores de balizado.

Las obras estuvieron a cargo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante el recorrido, la mandataria señaló que su administración continuará con la recuperación de vialidades y espacios públicos para mejorar las condiciones de circulación en las colonias.

Alcaldía Cuauhtémoc renueva calles Colima y Orizaba en la Roma Norte

Los trabajos comprendieron la aplicación de mil 443 metros cuadrados de asfalto en la calle Colima y mil 22 metros cuadrados en Orizaba, para sumar 2 mil 465 metros cuadrados de superficie renovada.

Durante la entrega, Rojo de la Vega destacó la intervención de ambas vialidades y señaló que las acciones forman parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, mediante la cual se realizan trabajos de recuperación y mantenimiento en distintos puntos de la demarcación.

Además del reencarpetado en la Roma Norte, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano inició trabajos de bacheo en la calle Juchitán, entre Choapan y Eje 3 Sur, en la colonia Hipódromo.

En esta vialidad se contempla aplicar aproximadamente mil 268 metros cuadrados de asfalto para atender las condiciones de la superficie de rodamiento.

Con estas intervenciones, la alcaldía Cuauhtémoc busca mejorar el estado de las calles y facilitar el tránsito y la circulación en distintas colonias de la demarcación.