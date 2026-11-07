La alcaldesa Ale Rojo de la Vega compartirá la experiencia de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de recuperación de espacios públicos durante el encuentro internacional Arquitectura de Ciudad: presente y futuro, organizado por la Universidad Iberoamericana.
El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en las instalaciones de la universidad y Torre Reforma, con la participación de especialistas y representantes de ciudades como París, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Singapur y Bogotá.
La alcaldesa expondrá los resultados de Renace Cuauhtémoc, iniciativa mediante la cual se han intervenido más de 500 espacios públicos, entre banquetas, calles, parques y plazas.
Cuauhtémoc suma más de 500 espacios intervenidos
Entre los lugares recuperados se encuentran la Plaza Río de Janeiro, el puente del Mercado de San Juan Curiosidades y la Fuente de la Plaza Popocatépetl.
De acuerdo con la alcaldía, los trabajos no se limitan a la rehabilitación de infraestructura, sino que también consideran la conservación de los materiales originales y el cuidado de los espacios que forman parte de la historia e identidad de las colonias.
La experiencia de Renace Cuauhtémoc formará parte del intercambio internacional sobre planeación urbana, movilidad, vivienda, patrimonio y espacio público en Ciudad de México.
A las acciones de rehabilitación se suma Brilla Cuauhtémoc, programa enfocado en mejorar la iluminación de los espacios públicos. También se realizan actividades culturales, deportivas y sociales para promover que vecinas, vecinos y visitantes aprovechen los lugares intervenidos.
Especialistas de distintas ciudades participarán en el encuentro
Arquitectura de Ciudad: presente y futuro reunirá a especialistas como Janette Sadik-Khan, de Nueva York; Ricky Burdett, de Londres; Jean-Louis Missika, de París; Yap Lay Bee, de Singapur, y María Mercedes Jaramillo, de Bogotá.
Además, participarán representantes de la academia y del sector urbano de México, quienes intercambiarán experiencias sobre los retos y las perspectivas de las ciudades.