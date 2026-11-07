La alcaldesa Ale Rojo de la Vega compartirá la experiencia de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de recuperación de espacios públicos durante el encuentro internacional Arquitectura de Ciudad: presente y futuro, organizado por la Universidad Iberoamericana.

El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en las instalaciones de la universidad y Torre Reforma, con la participación de especialistas y representantes de ciudades como París, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Singapur y Bogotá.

La alcaldesa expondrá los resultados de Renace Cuauhtémoc, iniciativa mediante la cual se han intervenido más de 500 espacios públicos, entre banquetas, calles, parques y plazas.

Ale Rojo de la Vega presentará recuperación de espacios públicos (cortesía)

Cuauhtémoc suma más de 500 espacios intervenidos

Entre los lugares recuperados se encuentran la Plaza Río de Janeiro, el puente del Mercado de San Juan Curiosidades y la Fuente de la Plaza Popocatépetl.

De acuerdo con la alcaldía, los trabajos no se limitan a la rehabilitación de infraestructura, sino que también consideran la conservación de los materiales originales y el cuidado de los espacios que forman parte de la historia e identidad de las colonias.

La experiencia de Renace Cuauhtémoc formará parte del intercambio internacional sobre planeación urbana, movilidad, vivienda, patrimonio y espacio público en Ciudad de México.

A las acciones de rehabilitación se suma Brilla Cuauhtémoc, programa enfocado en mejorar la iluminación de los espacios públicos. También se realizan actividades culturales, deportivas y sociales para promover que vecinas, vecinos y visitantes aprovechen los lugares intervenidos.

Ale Rojo de la Vega presentará recuperación de espacios públicos (cortesía)

Especialistas de distintas ciudades participarán en el encuentro

Arquitectura de Ciudad: presente y futuro reunirá a especialistas como Janette Sadik-Khan, de Nueva York; Ricky Burdett, de Londres; Jean-Louis Missika, de París; Yap Lay Bee, de Singapur, y María Mercedes Jaramillo, de Bogotá.

Además, participarán representantes de la academia y del sector urbano de México, quienes intercambiarán experiencias sobre los retos y las perspectivas de las ciudades.