En el Día del Policía, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó una ceremonia especial para reconocer el esfuerzo, disciplina y compromiso de las corporaciones encargadas de la seguridad en el estado.

Durante el evento, elementos de la Estatal Preventiva, Custodios Penitenciarios, Servicios de Protección, C4i y C3 fueron homenajeados por su labor diaria en la construcción de un Sinaloa más seguro.

Sinaloa impulsa seguridad con inversiones históricas y reconocimiento a policías

Durante su mensaje, Rubén Rocha encabezó la entrega de 40 reconocimientos y estímulos económicos a integrantes de diversas corporaciones por su destacada trayectoria.

Además, subrayó que estas acciones buscan motivar y dignificar la labor policial, además de reforzar la coordinación entre instituciones para combatir las causas de la violencia.

Rocha Moya anunció que a partir del 1 de enero de 2026, policías estatales, custodios y personal de C3 y C4i recibirán un incremento salarial del 10%. Asimismo, dio a conocer una serie de inversiones clave para la seguridad:

100 millones de pesos para mejorar la seguridad e infraestructura del penal de Aguaruto, en Culiacán

30 millones de pesos para el penal de El Castillo, en Mazatlán

20 millones de pesos para el penal de Goros, en Ahome

Contratación de 211 policías y 50 nuevos custodios

50 millones de pesos para cámaras de videovigilancia

Fortalecimiento continuo de la Fiscalía General del Estado

Apoyo federal para la adquisición de 185 patrullas nuevas

Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública Estatal, destacó que la labor policial es indispensable para mantener la estabilidad en la entidad. Asimismo, aseguró que la estrategia de seguridad, combinada con programas sociales y cercanía con la ciudadanía, está impulsando una transformación real.

Finalmente, recordó que ser policía representa un compromiso de vida basado en el honor y el servicio público, e invitó a las corporaciones a seguir trabajando con disciplina y unidad.