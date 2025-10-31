El coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que exista un aumento salarial a diputados para 2026, pues incluso aseguró “es completamente falso”.

En entrevista, al salir de un foro con estudiantes universitarios, dijo que los recursos para los diputados en San Lázaro serán los mismos que se avalaron para el ejercicio fiscal de enero de 2025.

A pesar de las declaraciones de Ricardo Monreal, el dictamen oficial de la Comisión de Presupuesto confirma que cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos a 1 millón 307 mil anuales en 2026.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ricardo Monreal descarta aumento salarial a diputados para 2026 pese a dictamen oficial

A pesar de lo que estipula el dictamen, explicó Ricardo Monreal, el aumento salarial “es completamente falso”, por lo que “no habrá ningún aumento salarial” a diputados para el 2026.

“No, no es así, ya lo van a ver ustedes, no hay ningún aumento y los cuatro mil pesos que reciben los diputados, de los 74 a 79, ya desde este enero empezó. No hay ningún aumento ni habrá ningún aumento” Ricardo Monreal

A sus declaraciones, Ricardo Monreal añadió que los diputados seguirán percibiendo entre 74 y 79 mil pesos mensuales netos, negando que exista algún “aumento compensatorio”.

Sin embargo, el dictamen oficial de la Comisión de Presupuesto confirma que cada diputado podría tener un incremento de 113 mil 739 pesos por cada uno, que incluye:

Ajustes en salario base

Aguinaldo

Seguro de vida

Compensación por pago de ISR

En el caso de este último, los anexos del paquete de egresos para 2025 y 2026 dejan ver que los diputados tendrán “Prestación ISR de aguinaldo”, lo que significa que la Cámara cubrirá el pago del ISR de sus aguinaldos.