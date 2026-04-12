La Alcaldía Cuauhtémoc recibió un total de 412 solicitudes de incorporación al programa “Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las Personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y de la Diversidad Sexual”, la cifra más alta registrada desde su implementación en la demarcación.

El programa es impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y busca fortalecer el acceso a servicios de salud para personas de la diversidad sexual, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa acceso a salud para personas trans y diversidad sexual

Durante la jornada de recepción de documentos, personas interesadas acudieron para conocer los alcances del programa y completar su registro, en un ejercicio abierto que permitió resolver dudas y brindar orientación a quienes buscan acceder a este apoyo.

Entre los asistentes también estuvieron representantes de la Fundación Diana Sánchez Barrios, quienes solicitaron información y fueron atendidos por personal de la alcaldía, como parte de la política de apertura e inclusión.

El programa contempla un apoyo económico anual de hasta 15 mil pesos, además de jornadas de salud gratuitas y acompañamiento para facilitar el acceso a servicios médicos, enfocados en atender problemáticas específicas de esta población.

Programa de salud para personas trans en Cuauhtémoc alcanza 412 solicitudes. (Cortesía)

Una de las personas que acudió a entregar su documentación destacó la importancia de este tipo de iniciativas, al señalar que contribuyen a visibilizar a la comunidad trans, una de las más vulneradas, y agradeció el respaldo de las autoridades.

Como en todos los programas sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc, la selección de las y los 200 beneficiarios se realizará con base en estudios socioeconómicos, con el objetivo de priorizar a quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.