La Alcaldía Cuauhtémoc recibió un total de 412 solicitudes de incorporación al programa “Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las Personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y de la Diversidad Sexual”, la cifra más alta registrada desde su implementación en la demarcación.

El programa es impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y busca fortalecer el acceso a servicios de salud para personas de la diversidad sexual, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Alcaldía Cuauhtémoc impulsa acceso a salud para personas trans y diversidad sexual

Durante la jornada de recepción de documentos, personas interesadas acudieron para conocer los alcances del programa y completar su registro, en un ejercicio abierto que permitió resolver dudas y brindar orientación a quienes buscan acceder a este apoyo.

Entre los asistentes también estuvieron representantes de la Fundación Diana Sánchez Barrios, quienes solicitaron información y fueron atendidos por personal de la alcaldía, como parte de la política de apertura e inclusión.

El programa contempla un apoyo económico anual de hasta 15 mil pesos, además de jornadas de salud gratuitas y acompañamiento para facilitar el acceso a servicios médicos, enfocados en atender problemáticas específicas de esta población.

Programa de salud para personas trans en Cuauhtémoc alcanza 412 solicitudes.
Programa de salud para personas trans en Cuauhtémoc alcanza 412 solicitudes. (Cortesía)

Una de las personas que acudió a entregar su documentación destacó la importancia de este tipo de iniciativas, al señalar que contribuyen a visibilizar a la comunidad trans, una de las más vulneradas, y agradeció el respaldo de las autoridades.

Como en todos los programas sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc, la selección de las y los 200 beneficiarios se realizará con base en estudios socioeconómicos, con el objetivo de priorizar a quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.