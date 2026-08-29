La alcaldía Coyoacán lleva a cabo trabajos de rehabilitación en la Plaza de la Conchita, uno de los espacios emblemáticos de la demarcación, con una intervención que busca mejorar sus áreas verdes y preservar el valor histórico del sitio.

Los trabajos contemplan la recuperación de sus andadores y áreas verdes, que forman parte de la imagen tradicional de este barrio y funcionan como punto de encuentro para vecinas, vecinos y turistas.

Rehabilitan histórica Plaza de la Conchita en Coyoacán sin alterar su identidad. (cortesía )

¿Qué trabajos se realizan en la Plaza de la Conchita?

La intervención contempla 3 mil 352 metros cuadrados de áreas verdes, donde se integrará nueva vegetación de carácter endémico para favorecer la presencia de fauna y convertir el espacio en un jardín polinizador.

Los trabajos incluyen:

Renovación de la vegetación.

Limpieza y mantenimiento.

Restitución de piezas de piedra bola y adoquín.

Cuidado de jardineras mediante recursos del Presupuesto Participativo.

El proyecto reúne acciones realizadas directamente por la alcaldía y recursos provenientes del proyecto de Presupuesto Participativo elegido y avalado por las y los vecinos.

Rehabilitan histórica Plaza de la Conchita en Coyoacán sin alterar su identidad. (cortesía )

Plaza de la Conchita conservará su valor histórico

La rehabilitación busca mejorar las condiciones del espacio sin modificar los elementos que forman parte de su identidad. El proyecto preserva la traza, los niveles y los materiales originales de la plaza, con el objetivo de respetar su carácter histórico.

Además, la intervención cuenta con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante el número 309/26, con fecha del 29 de junio de 2026. La alcaldía Coyoacán señaló que cualquier intervención en espacios públicos con valor histórico debe realizarse bajo la legalidad y con cuidado del patrimonio.

Rehabilitan histórica Plaza de la Conchita en Coyoacán sin alterar su identidad. (cortesía )

¿Qué plantas tendrá el jardín polinizador?

Entre las especies que serán integradas a las áreas verdes de la Plaza de la Conchita se encuentran salvias, herbáceas, arbustos y agaves.

La lista contempla especies como salvia amistad, mirto, salvia roja, tlacote, salvia morada, salvia bermellón, garra de león, helecho de peine, acanto, salvia escarlata mexicana, muitle, petunia mexicana, toronjil morado, lantana, arrocillo, agave salmiana, agave potatorum, agave lechuguilla y agave stricta, entre otras.

Con estas acciones, la alcaldía Coyoacán busca recuperar un espacio público para que las familias cuenten con un sitio digno, seguro y en mejores condiciones para la convivencia, al mismo tiempo que se conserva el patrimonio histórico de la demarcación.