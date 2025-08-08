El alcalde de Álvaro Oberón, Javier López Casarín, atestiguó este jueves 7 de agosto la entrada en operación de 125 nuevas patrullas que recorrerán todos los puntos de la demarcación para seguir garantizando la paz y combatiendo al crimen.

López Casarín encabezó la ceremonia de banderazo de salida de las unidades que se llevó a cabo en el Parque de la Bombilla, donde estuvo acompañado por representantes de la Secretaría de Seguridad ciudadana y Fiscalía General de Justicia capitalinas.

El nuevo parque vehicular, señaló el alcalde, servirá para profundizar en la Estrategia 360 Álvaro Obregón que tan buenos resultados ha dado en estos primeros meses de aplicación.

El edil destacó que Álvaro Obregón ha sido reconocida como la alcaldía con el mayor grado de eficiencia policial según datos de la SSC de Ciudad de México, además de que en el primer semestre de 2025 se observó una reducción de 8.54 por ciento en la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Alcaldía Álvaro Obregón estrena patrullas (Cortesía)

Álvaro Obregón es referente en combate a la delincuencia: Javier López Casarín

Javier López Casarín aseguró que la entrada en operación de 125 nuevas patrullas demuestra de forma clara y de forma contundente su compromiso “con la libertad, con la paz, con la tranquilidad y el bienestar de las y los obregonenses”.

El alcalde sostuvo que la seguridad es la mayor de las prioridades de su gobierno y por ello todos los días encabeza el gabinete de seguridad y la mesa de paz, además de estar en constante comunicación con el gobierno central encabezado por Clara Brugada.

López Casarín también reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para renovar las estructuras policiales locales, lo que ha ayudado a sacar de las calles a los generadores de violencia y conseguir detenciones de alto impacto.

“Lo decimos fuerte y claro: esta alcaldía se toma con seriedad y con compromiso la seguridad de todas y de todos, a través de la construcción de paz” Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón.

El alcalde también destacó la importancia de la Estrategia 360 Álvaro Obregón, desarrollada con expertos en seguridad de México y otros países y que tiene como ejes la capacitación policial, el uso de tecnología avanzada, coordinación estrecha entre corporaciones y la cercanía con la ciudadanía.

La alcaldía Álvaro Obregón, presumió, es hoy referente de disciplina, capacidad de respuesta, prevención del delito y atención ciudadana no sólo entre las demarcaciones de Ciudad de México, sino a nivel nacional.