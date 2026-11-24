La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció que ya prepara el Operativo 2026 “Perro Peregrino”, una iniciativa que busca atender a los perros que acompañan a los peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe y quedan en situación vulnerable cuando terminan las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre.

A través de sus canales oficiales, la AGATAN hizo un llamado a voluntarios, rescatistas y aliados para sumarse a las brigadas para el Operativo Perro Peregrino 2026 que brindarán alimento, protección y atención veterinaria a los animales durante las jornadas de peregrinación del 12 de diciembre en CDMX.

Operativo Perro Peregrino 2026 de AGATAN (@AgatanCdmx / X )

¿En qué consiste el Operativo Perro Peregrino 2026 de AGATAN?

El Operativo Perro Peregrino 2026 contempla diferentes acciones para proteger a los llamados perros peregrinos, entre ellas:

Alimentación

Hidratación

Primeros auxilios

Revisiones veterinarias

Vacunación

Desparasitación

También el Operativo Perro Peregrino 2026 considera el traslado de animales que se encuentren en estado crítico a espacios de resguardo, así como su rehabilitación y vinculación con hogares temporales y familias interesadas en una adopción responsable.

Operativo Perro Peregrino 2026 de AGATAN (@AgatanCdmx / X )

AGATAN busca que más personas participen en el Operativo Perro Peregrino 2026 mediante brigadas, acompañamiento en campo, traslados y apoyo logístico, incluso durante turnos de madrugada.

También se puede colaborar en el Operativo Perro Peregrino 2026 ofreciendo hogares temporales o donando alimento y artículos para mascotas durante las peregrinaciones del 12 de diciembre.

La convocatoria para el Operativo Perro Peregrino 2026 puede consultarse en las redes sociales oficiales de AGATAN en Instagram y Facebook.

La iniciativa del Operativo Perro Peregrino 2026 también generó comentarios de usuarios que pidieron medidas preventivas, como sanciones por abandono o restricciones para llevar mascotas a las peregrinaciones que se acercan para el próximo 12 de diciembre.