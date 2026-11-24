La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció que ya prepara el Operativo 2026 “Perro Peregrino”, una iniciativa que busca atender a los perros que acompañan a los peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe y quedan en situación vulnerable cuando terminan las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre.
A través de sus canales oficiales, la AGATAN hizo un llamado a voluntarios, rescatistas y aliados para sumarse a las brigadas para el Operativo Perro Peregrino 2026 que brindarán alimento, protección y atención veterinaria a los animales durante las jornadas de peregrinación del 12 de diciembre en CDMX.
¿En qué consiste el Operativo Perro Peregrino 2026 de AGATAN?
El Operativo Perro Peregrino 2026 contempla diferentes acciones para proteger a los llamados perros peregrinos, entre ellas:
- Alimentación
- Hidratación
- Primeros auxilios
- Revisiones veterinarias
- Vacunación
- Desparasitación
También el Operativo Perro Peregrino 2026 considera el traslado de animales que se encuentren en estado crítico a espacios de resguardo, así como su rehabilitación y vinculación con hogares temporales y familias interesadas en una adopción responsable.
AGATAN busca que más personas participen en el Operativo Perro Peregrino 2026 mediante brigadas, acompañamiento en campo, traslados y apoyo logístico, incluso durante turnos de madrugada.
También se puede colaborar en el Operativo Perro Peregrino 2026 ofreciendo hogares temporales o donando alimento y artículos para mascotas durante las peregrinaciones del 12 de diciembre.
La convocatoria para el Operativo Perro Peregrino 2026 puede consultarse en las redes sociales oficiales de AGATAN en Instagram y Facebook.
La iniciativa del Operativo Perro Peregrino 2026 también generó comentarios de usuarios que pidieron medidas preventivas, como sanciones por abandono o restricciones para llevar mascotas a las peregrinaciones que se acercan para el próximo 12 de diciembre.