Familiares y amigos realizaron una misa en memoria de Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína que rescató a su nieta tras la explosión de una pipa en La Concordia.

El 10 de septiembre se cumplió un año de la explosión que dejó 32 muertos, entre ellos Alicia Matías, quien era chocadora de trasporte público en la zona de La Concordia.

Hijas de Alicia Matías denuncian que Silza sigue sin cumplir con la reparación del daño.

Realizan misa en memoria de Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína

Familiares de Alicia Matías se reunieron en las inmediaciones del puente de La Concordia, para realizar una misa en honor a la abuelita heroína, quien murió tras salvar a su nieta Jazlyn Azuleth.

Personas cercanas a la abuelita heroína colocaron una lona, sillas y fotos de Alicia Matías, entre ellas la última que envió a sus hijos junto a su nieta.

La cenizas de Alicia Matías estuvieron presentes durante la misa, además de que colocaron arreglos florales en donde está su cenotafio.

Familiares y amigos realizan misa en honor de Alicia Matías, la abuelita heroína (Especial )

Azuleth de 3 años de edad, estuvo presente en la misa de su abuela y sus familiares revelan que en un año lleva 10 cirugías reconstructivas, pero no puede continuar con su tratamiento ya que le negaron la visa para acudir a un hospital de Galveston, Texas.

El día de la tragedia, Alicia Matías se encontraba trabajando como checadora junto a su nieta, cuando la onda expansiva de la explosión de la pipa la alcanzó.

Alicia Matías corrió con su nieta en brazo para ponerla a salvo y lamentablemente, la abuelita heroína murió 2 días después de la explosión en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Realizan homanje a Alicia Matías a un año de la explosión en La Concordia (Especial )

Familia de Alicia Matías no ha recibido la indemnización de la empresa Silza

En entrevista con N+, hijas de Alicia Matías confirmaron que la empresa Silza, dueños de la pipa que explotó en La Concordia, no han cumplido con la reparación del daño.

Las hijas de Alicia Matías menciona que Silza querías citarlas este 10 de septiembre para hablar de la indemnización, sin embargo, ellas prefirieron realizar el homenaje a su mamá.

En noviembre de 2025, Bertha Alcalde aseguró que Silza había llegado a acuerdo reparatorios con 27 víctimas de la explosión.