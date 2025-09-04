La CDMX registrará lluvias fuertes este jueves 4 de septiembre y nuevamente las zonas más afectadas serán sur y poniente.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalló que se van a registrar lluvias fuertes a partir de las 2:00 de la tarde.
A diferencia de días pasados en los que el pronóstico de tiempo severo terminaba en la madrugada del siguiente día, este 4 de septiembre solo va a durar de las 2:00 de la tarde a las 8:00 de la noche.
Operativos por lluvias en CDMX siguen activos
Las lluvias podrían traer descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.
Ante ello, las autoridades en la Ciudad de México mantienen activo el operativo Tlaloque 2025 para la atención de efectos de la lluvia.
No obstante, durante el mediodía habrán un clima caluroso y nublado antes de que comience a llover.
La noche previa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua detalló que hizo trabajos de desazolve en varias colonias de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 4 de septiembre? Podrían adelantarse lluvias aisladas
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las 6:00 a las 9:00 horas de este 4 de septiembre, las lluvias podrían adelantarse como lluvias aisladas en varias alcaldías de la CDMX como:
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
- Magdalena Contreras
- Alvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tláhuac
Cabe recordar que el huracán Lorena no tiene impacto directo en el centro el país, pero sí provocará lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora en:
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
Hay varios fenómenos meteorológicos en el país que estarán generando lluvias y chubascos en distintas regiones del país, estos son:
- Huracán Lorena
- Monzón mexicano
- Sistema frontal no. 1
- Canal de baja presión
- Circulación ciclónica
- Onda tropical no. 30