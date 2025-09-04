La CDMX registrará lluvias fuertes este jueves 4 de septiembre y nuevamente las zonas más afectadas serán sur y poniente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalló que se van a registrar lluvias fuertes a partir de las 2:00 de la tarde.

A diferencia de días pasados en los que el pronóstico de tiempo severo terminaba en la madrugada del siguiente día, este 4 de septiembre solo va a durar de las 2:00 de la tarde a las 8:00 de la noche .

#PronósticoDelTiempo || ¡Buenos días!



Este jueves el ambiente será caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.



Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la…

Operativos por lluvias en CDMX siguen activos

Las lluvias podrían traer descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Ante ello, las autoridades en la Ciudad de México mantienen activo el operativo Tlaloque 2025 para la atención de efectos de la lluvia.

No obstante, durante el mediodía habrán un clima caluroso y nublad o antes de que comience a llover.

La noche previa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua detalló que hizo trabajos de desazolve en varias colonias de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 4 de septiembre? Podrían adelantarse lluvias aisladas

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las 6:00 a las 9:00 horas de este 4 de septiembre, las lluvias podrían adelantarse como lluvias aisladas en varias alcaldías de la CDMX como:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Magdalena Contreras

Alvaro Obregón

Cuajimalpa

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Cabe recordar que el huracán Lorena no tiene impacto directo en el centro el país, pero sí provocará lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora en:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Hay varios fenómenos meteorológicos en el país que estarán generando lluvias y chubascos en distintas regiones del país, estos son: