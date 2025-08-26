Hoy martes 26 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con un pronóstico del clima de lluvia; aquí te decimos a qué hora va a llover en la capital del país.

La CDMX amaneció con cielo medio nublado y ambiente fresco y por la tarde se espera cielo nublado, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Dado lo anterior, las autoridades en materia ambiental hicieron un llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones de protección civil, ya que las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Un joven bajo la lluvia en CDMX (Graciela López Herrera)

¿A qué hora va a llover en CDMX hoy 26 de agosto?

Hoy 26 de agosto, la CDMX espera lluvias en el transcurso de la tarde, además de un ambiente cálido a templado, cielo medio nublado a nublado y con posibilidad de tormentas en el sur de la capital del país, según el sitio Meteored.

El sitio especializado en materia ambiental señaló que desde las primeras horas de hoy martes, la CDMX amaneció con lluvia débil, mientras que a partir de las 11:00 de la mañana y a lo largo de la tarde, se espera un clima parcialmente nuboso que se prolongará al menos hasta las 8:00 de la noche.

Finalmente, a las 11:00 de la noche se espera un clima de lluvia débil en la CDMX. No obstante, Meteored también hizo un llamado a las alcaldías vulnerables en caso de posibles inundaciones.

Lluvia en CDMX; Protección Civil emitió alerta amarilla en 7 alcaldías

En relación al pronóstico de lluvia en la CDMX de hoy martes 26 de agosto por la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla e 7 alcaldías de la capital del país.

Las demarcaciones en las que se hizo este llamado de alerta fueron:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Dado lo anterior, la dependencia instó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones: