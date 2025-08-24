¡Saca el paraguas! La tarde y noche de hoy 24 de agosto continúa el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México (CDMX); te decimos a qué hora va a llover este domingo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que durante la tarde de este domingo se prevé ambiente cálido, cielo nublado, así como también lluvias fuertes e intervalos de chubascos y posible caída de granizo acompañada de actividad eléctrica.

La dependencia capitalina detalló también que los vientos serán variables de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 24 de agosto? Hay pronóstico de lluvias fuertes para este domingo

De acuerdo con la plataforma global de información meteorológica Meteored, la lluvia en la Ciudad de México iniciará este domingo entre las 15:00 y 16:00 horas, con intervalos que se prolongarán hasta entrada la noche.

El pronóstico advierte que los momentos de mayor intensidad se registrarán alrededor de las 16:00, 18:00 y 20:00 horas, este último con la mayor acumulación de agua, estimada en 2.7 milímetros.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en la capital del país.

En el Estado de México se esperan lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción en la visibilidad, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Pronóstico de lluvias en CDMX hoy 22 de agosto (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

CDMX: Lluvias seguirán este lunes 25 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que este lunes 25 de agosto nuevamente se esperan lluvias fuertes en la CDMX.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 a 50 milímetros.

Las autoridades de la CDMX recomiendan estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.