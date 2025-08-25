La Ciudad de México (CDMX) amaneció con lluvia este lunes 25 de agosto, lo cual sorprendió a muchos que se dirigían a sus trabajos, escuelas y más actividades.

Algunos aún se preguntan ¿a qué hora va a llover hoy en CDMX 25 de agosto? Y es que aunque ya se han presentado lluvias fuertes puntuales estas estarán presentes en otros momentos del día.

Alrededor de las 6:00 horas se reportaron lluvias en la zona de Azcapotzalco y Gustavo A . Madero y alrededor de las 7:00 horas en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente lunes!



Hoy el ambiente será caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican chubascos, lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y caída de granizo☔️.



Toma tus precauciones. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/zptjhD0eqy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 25, 2025

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 25 de agosto? Amanece lloviendo y regresarán las lluvias a las 3 de la tarde

De acuerdo cn el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en su reporte de las 7:00 horas “amanece fresco, con lluvias puntuales y chubascos”.

No obstante, se espera que salga el sol durante la mañana y parte de la tarde, pero a las 15:00 horas van a volver las lluvias.

Se espera que estas lluvias se extiendan de las 15:00 horas hasta la media noche de hoy 25 de agosto.

El pronóstico para la tarde se califica como de tiempo severo con lluvias fuertes en las zonas:

Poniente

Sur

Norte

Se recomienda estar al pendiente de los avisos de Protección Civil debido a la posibilidad de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 kilómetro por hora.

Las lluvias en el norte y poniente de la CDMX son una extensión de las que ya se registraron durante la noche y madrugada.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 25 de agosto? Ceniza volcánica del Popocatépetl se une a lluvias

Por si fuera poco, se espera que a la Ciudad de México (CDMX) llegue la ceniza del volcán Popocatépetl emitida esta mañana.

La mañana de este 25 de agosto se registra emisión de vapor de agua y contenido ligero de ceniza volcánica.