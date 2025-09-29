La tarde de este lunes 29 de septiembre, la familia de Berenice Giles se manifestó en avenida Niños Héroes, por la suspensión de su audiencia para finales de octubre; en esto va su caso.

A casi seis meses de lo ocurrido en el Axe Ceremonia 2025, las autoridades todavía no han dado al responsable de la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes murieron ese sábado 5 de abril.

La audiencia inicial por el caso de Miguel Ángel Rojas tuvo lugar el pasado 19 de septiembre a las 13:00 horas, sin embargo, se desconocen detalles de la misma.

Caso Berenice Giles: Familia protestó en avenida Niños Héroes por suspensión de audiencia

Este lunes 29 de septiembre, estaba programada una audiencia por el caso de Berenice Giles, para las 13:00 horas, sin embargo, fue suspendida y reprogramada para el próximo 23 de octubre, lo que derivó en que su familia se manifestara.

Tras darse a conocer la suspensión, la familia de Berenice Giles cerró la circulación en avenida Niños Héroes a la altura de Dr. Liceaga, bloqueo que mantuvieron por al menos cuatro horas.

Tal como se compartió en redes sociales, la familia exige que se investiguen a todas las empresas organizadoras e involucradas por la muerte de Berenice Giles, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia las estaría protegiendo.

La audiencia suspendida este lunes 29 de septiembre correspondería a omisiones de parte de la Fiscalía en el caso de Berenice Giles y la responsabilidad en el Axe Ceremonia, que se había solicitado desde agosto, como reveló la familia.

Familia de Berenice Giles cerró avenida Niños Héroes por suspensión de audiencia (Captura de pantalla)

La circulación en avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc se restableció a las 15:20 horas aproximadamente.

Caso Berenice Giles: En esto va el proceso a casi 6 meses del Axe Ceremonia 2025

Acorde con lo dado a conocer por la representación legal de la familia de Berenice Giles, en la audiencia de este lunes 29 de septiembre se planeaba solicitar la imputación de dos empresas más por lo ocurrido en el Ale Ceremonia 2025.

Sin embargo, la reprogramación de dicha audiencia fue pospuesta para después de la imputación de 12 personas físicas y morales que tendrá lugar el próximo 16 de octubre.

Desde el 20 de septiembre, Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice Giles dio a conocer que faltan dos imputaciones clave en el caso, por lo que esperaban esta audiencia de omisiones para mostrar más pruebas.