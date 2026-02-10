¿Quién es Hever José, alias El Águila? presunto integrante del Cártel del Noreste

Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste toma revuelo tras confirmarse su captura.

Pero ¿quién es Hever José, alias El Águila? Acá te contamos lo que sabemos de presunto integrante del Cártel del Noreste, también, implicado en el ataque contra la familia LeBarón.

¿Quién es Hever José, alias El Águila?

Hever José G. B., alias “El Águila” o “Pepe El Águila” es un presunto integrante del Cártel del Noreste, mismo que estaría relacionado con el ataque contra la familia LeBarón en 2019

El presunto integrante del Cártel del Noreste, Hever José, alias El Águila es señalado por las autoridades mexicanas como generador de violencia en la región serrana del municipio de Moris, Chihuahua.

¿Qué edad tiene Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste?

Se desconoce la edad de Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste.

¿Quién es la pareja de Hever José, alias El Águila?

No se tiene datos sobre quién es la pareja de Hever José, alias El Águila.

¿De qué signo zodiacal es Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste?

Al no conocer su fecha de nacimiento no se puede precisar el signo zodiacal al que pertenece Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste.

¿Cuántos hijos tiene Hever José, alias El Águila?

No se tiene datos sobre hijos de Hever José, alias El Águila.

¿Qué estudió Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste?

No se conoce el grado de estudios de Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste.

¿En qué ha trabajado Hever José, alias El Águila?

Hever José, alias El Águila además de ser señalado como presunto integrante del Cártel del Noreste, también se dice que es uno de los líderes de “La Línea” (comando asociado al Nuevo Cártel de Juárez) con actividades delictivas, criminal, secuestro y narcotráfico.

Además, a Hever José, alias El Águila se le apunta como uno de los involucrados en el ataque a la familia LeBarón en noviembre de 2019.

Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste es capturado

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch confirmó la captura de Hever José, alias El Águila, presunto integrante del Cártel del Noreste.

La captura de Hever José, alias El Águila habría sido el pasado 2 de febrero de 2026 en la carretera Torreón-San Pedro, en Coahuila , durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

Durante el operativo que llevó a la captura de Hever José, alias El Águila, también se informó la detención de otras 5 personas, así como se aseguraron armas de fuego, cargadores y vehículos.

Asimismo, Harfuch detalló que Hever José, alias El Águila cuenta con una solicitud de orden de aprehensión por parte de autoridades de Estados Unidos, así como la vinculación al caso LeBarón y agresiones contra autoridades.