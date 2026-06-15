El Movimiento Progresista Michoacano (MPM) reunió a más de mil 500 liderazgos y militantes en Morelia para refrendar su compromiso con la unidad de Morena y la consolidación de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2027.

En la asamblea del MPM, se aprobó un pronunciamiento político en respaldo a los principios de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, además de impulsar la candidatura de Carlos Torres Piña para la coordinación estatal.

Movimiento Progresista Michoacano impulsa a Carlos Torres Piña en las elecciones 2027 (Movimiento Progresista Michoacano )

Carlos Torres Piña recibe respaldo para la coordinación estatal de la 4T

El coordinador estatal del MPM, Alberto Hernández Ramírez, destacó que las asambleas regionales realizadas en diversos municipios permitieron construir acuerdos en torno a la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la estructura territorial y la participación activa de la militancia de cara a los retos políticos de los próximos años.

Movimiento Progresista Michoacano impulsa a Carlos Torres Piña en las elecciones 2027 (Movimiento Progresista Michoacano )

Como resultado de estos consensos, la asamblea acordó impulsar al fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, para participar en el proceso interno que definirá la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. Los asistentes consideraron que Torres Piña cuenta con experiencia, capacidad política y resultados dentro de Morena.

Además de impulsar a Carlos Torres Piña en Michoacán, el MPM avaló promover a Alberto Hernández Ramírez para coordinar los trabajos de la 4T en Morelia, a Rubén Loya para el Distrito Federal 10 de Morelia Oriente y a Isela González para el Distrito Federal 8 de Morelia Poniente.

Con esta demostración de organización y movilización impulsando a Carlos Torres Piña con dicho apoyo, el Movimiento Progresista Michoacano busca consolidarse como una de las principales expresiones políticas de Morena en la definición de candidaturas rumbo a la renovación de alcaldías, diputaciones y la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027.

Movimiento Progresista Michoacano impulsa a Carlos Torres Piña en las elecciones 2027 (Movimiento Progresista Michoacano )