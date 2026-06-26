El Gabinete de Seguridad federal confirmó un doble golpe en Morelia, Michoacán, tras anunciar la captura de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, quien está ligado a delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio.

Autoridades manifestaron que la detención de “Sierra 2” fue posible gracias a los trabajos de investigación y seguimiento tras la captura de su hermano y cómplice, Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1″, anunciada por el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

Capturan en Morelia a “Sierra 2”, presunto líder del “Cártel de Altozano”

Durante un operativo conjunto entre autoridades federales y del estado de Michoacán, se confirmó la detención en Morelia de “Sierra 2″, presunto líder del “Cártel de Altozano” junto a “Sierra 1″.

La estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido debilitar la capacidad financiera y operativa de este grupo, identificado como principales generadores de violencia en la región.

De acuerdo con las investigaciones, “Sierra 1″ y “Sierra 2″ estarían ligados al homicidio del empresario mezcalero Sergio Rangel.

Alfredo “N” fue detenido durante la tarde del jueves 25 de junio de 2026, cuando circulaba a bordo de un vehículo que presentaba reporte de robo.

Las autoridades ubicaron a “Sierra 2″ mientras se encontraba en la autopista Siglo XXI, por lo que fue interceptado por elementos de la Fiscalía de Michoacán, Ejército mexicano y Marina.

Al momento de registrar la unidad, los efectivos lograron asegurar un arma de fuego larga tipo M4, así como cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina.

El operativo comenzó con la detención matutina de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, lo que permitió a las autoridades capturar a los dos líderes criminales.