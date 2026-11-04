El cacao de la Región Chontalpa de Tabasco recibirá la Declaración de Protección como Indicación Geográfica Protegida, un reconocimiento que distingue su origen y producción en seis municipios del estado. La placa será entregada al gobernador Javier May Rodríguez durante la inauguración del Festival del Chocolate, que se realizará del 12 al 16 de noviembre en el Parque Tabasco.

La celebración comenzará antes con el Prefestival del Chocolate, programado del 6 al 8 de noviembre en Comalcalco, considerado cuna del cacao. Este encuentro contará con 250 expositores, concursos, actividades culturales y presentaciones artísticas.

Festival del Chocolate 2026 reconocerá el origen del cacao de Tabasco (Cortesía)

Cacao de seis municipios de Tabasco obtiene protección de origen

La Indicación Geográfica Protegida comprende la producción de cacao de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Paraíso. La entrega de la placa será uno de los momentos centrales del Festival del Chocolate 2026.

Durante la presentación de los avances de ambos encuentros, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, informó que el festival tendrá a Costa Rica como país invitado y a Puebla como estado invitado. También participarán representantes de Belice, Honduras y Guatemala, así como chefs de Chile, Perú y Ecuador.

Festival del Chocolate 2026 reconocerá el origen del cacao de Tabasco (Cortesía)

La programación en el Parque Tabasco incluirá conferencias y demostraciones de cocina con la participación de especialistas como José Ramón Castillo, Aquiles Chávez, Gaby Ruiz, Rubén Díaz González y Daniel Martínez Rojas.

También se presentará el tema “Cocinas del Trópico”, a cargo de la chef Lupita Vidal. Además, del 11 al 13 de noviembre se entregarán certificaciones a cinco cocineras tradicionales.

Por sexta ocasión, el programa incluirá el curso oficial del International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, impartido por Maricel E. Presilla.

Festival del Chocolate tendrá 250 expositores y concierto de Aleks Syntek

Como parte de las actividades previas, el municipio de Comalcalco recibirá el Prefestival del Chocolate los días 6, 7 y 8 de noviembre, con la participación de 250 expositores y una agenda de concursos, actividades y presentaciones artísticas.

El encuentro principal también ofrecerá el Rock and Run, concursos de pintura infantil y fotografía, un corredor artesanal y un desfile de modas. Entre los espectáculos musicales destaca el concierto de Aleks Syntek, programado para el 15 de noviembre.

Con esta agenda, Tabasco reunirá a productores de cacao, chocolateros, cocineras tradicionales y especialistas nacionales e internacionales en torno a uno de los productos representativos de su identidad y tradición. Las actividades comenzarán en Comalcalco y continuarán en Villahermosa con el Festival del Chocolate.