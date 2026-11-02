El Gobierno de Tabasco reportó que ha recorrido 180 centros integradores mediante las Jornadas de Atención al Pueblo, una estrategia implementada desde el inicio de la administración del gobernador Javier May Rodríguez para acercar los servicios públicos a las comunidades más alejadas de la capital.

Durante una jornada realizada en la ranchería Oriente-San Cayetano, el mandatario informó que los 25 núcleos restantes serán visitados a partir de enero, con lo que se completaría la cobertura de los 205 centros integradores del estado.

Jornadas de atención en Tabasco (cortesía)

Gobierno de Tabasco busca completar la cobertura estatal

Las Jornadas de Atención al Pueblo funcionan como un esquema de gobierno itinerante que permite brindar atención directa en territorio, con servicios públicos para habitantes de distintas localidades.

Con el recorrido de 180 centros integradores, el Gobierno de Tabasco se acerca a la cobertura total de estos espacios. De acuerdo con lo informado por Javier May Rodríguez, los 25 pendientes serán incorporados a partir de enero.

Jornadas de atención en Tabasco (cortesía)

Anuncian construcción de planta potabilizadora

Durante la jornada en Oriente-San Cayetano, el gobernador anunció el inicio de los trabajos de construcción de una planta potabilizadora para el municipio.

El proyecto está destinado a atender el desabasto de agua que afecta a la zona costera, según informó el mandatario estatal.

Jornadas de atención en Tabasco (cortesía)

Presupuesto estatal contempla programas sociales e infraestructura

En el encuentro, el gobernador Javier May también dio a conocer que el proyecto de presupuesto estatal de Tabasco para el próximo año contempla alrededor de 70 mil millones de pesos.

Los recursos incluyen partidas para programas sociales en Tabasco, entre ellos Vivienda, Pescando Vida y Sembrando Vida, además de inversión en infraestructura.

Con la visita a los 25 centros integradores pendientes, el gobierno estatal prevé completar el recorrido por los 205 núcleos que forman parte de este esquema de atención a las comunidades tabasqueñas.