La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) encabezó, junto a legisladores federales, el encuentro histórico “Autorregulación por México” en la CDMX.

Durante el evento, los representantes del Congreso reconocieron que los agentes aduanales son el eje fundamental en la protección de las fronteras. Su labor garantiza la seguridad del comercio exterior, incidiendo directamente en el cumplimiento de la ley y la estabilidad económica del país.

Legisladores reconocen el liderazgo de la CAAAREM en transparencia global

El legislador Héctor Téllez destacó que la CAAAREM es el primer organismo aduanero a nivel mundial en establecer la autorregulación como una medida obligatoria. Este avance, logrado mediante la reforma de sus estatutos internos, marca un precedente ético para otras instituciones globales.

Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona y el diputado Ricardo Mejía Berdeja subrayaron la relevancia del gremio ante los líderes de las 38 asociaciones del país. Coincidieron en que fortalecer a los agentes aduanales es robustecer el Estado de derecho y el desarrollo nacional.

El presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que los agentes aduanales actúan como aliados estratégicos del Estado en cada operación comercial. Resaltó la coordinación permanente que mantienen con la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México y el SAT.

Al encuentro asistieron figuras como la diputada Marybel Villegas y equipos técnicos especializados de ambas cámaras. La reunión concluyó con el compromiso de las comisiones de Ética y Enlace Legislativo del gremio para mantener los más altos estándares de integridad en las aduanas.