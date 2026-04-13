El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), José Ignacio Zaragoza Ambrosi, sostuvo una reunión con el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Isidoro Pastor Román, para fortalecer la colaboración en materia de comercio exterior.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron impulsar una estrategia conjunta que permita reforzar la participación de los agentes aduanales dentro de las plataformas logísticas del AIFA, con el objetivo de incrementar la eficiencia operativa, la competitividad y el crecimiento del comercio exterior en México.

AIFA y CAAAREM impulsan estrategia para modernizar el comercio exterior

Las autoridades coincidieron en que esta colaboración permitirá optimizar procesos aduaneros y fortalecer el papel del AIFA como un nodo estratégico en la logística nacional.

En este contexto, los agentes aduanales destacaron la coordinación inédita con instancias como la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia de Transformación Digital y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que facilita avanzar en una agenda enfocada en la modernización del sistema aduanero.

Zaragoza Ambrosi subrayó que los agentes aduanales son aliados clave para el país, al formar parte de la solución en los procesos de digitalización y transformación de las aduanas.

CAAAREM fortalece su papel en la transformación del sistema aduanero

En los últimos meses, la CAAAREM ha consolidado su papel como un organismo líder del comercio exterior, al impulsar iniciativas de innovación, autorregulación y transformación digital.

Como parte de la agenda de trabajo, el presidente del organismo y su Comité Ejecutivo Nacional también sostuvieron un encuentro con el titular de la aduana del AIFA, Eduardo Olvera, con quien abordaron temas operativos clave para fortalecer las plataformas aduaneras.

Este acercamiento representa un beneficio directo para el país, al fortalecer las operaciones en el AIFA y avanzar hacia una mayor recaudación, eficiencia y transparencia, en línea con las exigencias del comercio global.