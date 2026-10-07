Grupo Posadas afirma que viajar ya no significa solamente trasladarse de un lugar a otro. Significa descubrir, probar, aprender, conectar con una cultura y regresar con una historia que contar. En México, esa capacidad del turismo para generar experiencias también se traduce en desarrollo económico, empleo y oportunidades para millones de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el turismo representa 8.7 por ciento del PIB nacional. A su vez, cifras de la Secretaría de Turismo muestran que durante el segundo trimestre de 2026 el sector alcanzó un máximo histórico de 5 millones 67 mil personas ocupadas, equivalentes a 9.3 por ciento del empleo nacional. Además, 54 por ciento de quienes trabajan en actividades turísticas son mujeres.

El dinamismo también se observa en los viajeros. Durante el primer semestre de 2026, México recibió 24.5 millones de turistas internacionales, 4.6 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por visitantes internacionales alcanzaron 18.8 mil millones de dólares.

En el marco del Día Mundial del Turismo, estas cifras permiten mirar más allá de los indicadores y reconocer lo que existe detrás de ellos: destinos que se desarrollan, empleos que se generan, proveedores y comunidades que participan en la cadena de valor y millones de encuentros que hacen de la hospitalidad una de las fortalezas de México.

Turismo mexicano evoluciona para conectar personas y destinos (cortesía)

Posadas apuesta por el turismo basado en experiencias

Para Posadas, hotelera mexicana con más de 200 hoteles, 30 mil habitaciones y presencia en alrededor de 60 destinos, esta transformación ha significado evolucionar junto con los viajeros.

La compañía ha construido su estrategia alrededor del propósito de “Tocar la vida de las personas, con el compromiso de hacer del mundo un mejor lugar para viajar”.

Esta visión parte de que un hotel puede ser mucho más que el lugar donde comienza y termina un día de vacaciones. También puede convertirse en una puerta de entrada al destino y en un espacio desde el cual descubrir su gastronomía, cultura, naturaleza y forma de vivir.

Por ello, una de las apuestas recientes de Posadas ha sido desarrollar una hospitalidad basada cada vez más en experiencias. A través de Travelty Exclusive Experiences, la compañía ha construido un portafolio de 27 experiencias en propiedades Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana, bajo tres principios: diferenciación, personalización y generación de valor.

La propuesta conecta el hospedaje con gastronomía, bienestar, cultura, creatividad y actividades vinculadas con cada destino.

Hoy el viajero busca mucho más que una habitación. Busca experiencias auténticas que le permitan conectar con el lugar que visita y regresar a casa con recuerdos que permanezcan. Nuestra responsabilidad como anfitriones es entenderlo, sorprenderlo y acompañarlo a descubrir cada destino de una manera diferente. Enrique Calderón, Vicepresidente de Operaciones de Posadas

Turismo mexicano evoluciona para conectar personas y destinos (cortesía)

Expansión hotelera busca generar valor en los destinos

En paralelo, Posadas continúa ampliando su presencia. Su plan de crecimiento contempla 34 hoteles y cerca de 4 mil 800 habitaciones adicionales, con una inversión asociada superior a 16 mil millones de pesos, impulsada principalmente por inversionistas independientes.

La expansión incorpora nuevos conceptos y destinos, pero también una visión más amplia de lo que significa crecer: integrar innovación, prácticas responsables, talento local y experiencias capaces de mostrar la diversidad de México.

El Día Mundial del Turismo también plantea el reto de que el crecimiento de la industria genere valor no sólo para huéspedes e inversionistas, sino también para colaboradores, proveedores, comunidades y destinos. En este contexto, el desafío para la industria turística es convertir la fortaleza del sector en experiencias capaces de impulsar el desarrollo y, al mismo tiempo, conservar aquello que hace único a cada destino.