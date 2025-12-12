El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya publicó los resultados del Sorteo del Buen Fin 2025.

Este 12 de diciembre el SAT anunció que ya se pueden consultar los resultados de este sorteo en que participaron miles de comercios y compradores.

Ahora te decimos cómo consultar si ganaste un premio del SAT durante este Sorteo del Buen Fin 2025.

Resultados del Sorteo del Buen Fin 2025: así puedes consultar si ganaste premio del SAT

Para este Sorteo del Buen Fin 2025 del SAT, se sortearon hasta 500 millones de pesos en premios los cuales se repartieron entre los ganadores de la siguiente manera:

3,008 comercios ganadores recibirán más de 60 millones de pesos

321,261 compras ganadoras obtendrán 400 millones de pesos

El SAT recuerda que participó en la presentación del Informe de Resultados, donde se anunció que los premios del sorteo del 5 de diciembre se depositarán directamente en la cuenta asociada a la compra o venta ganadora antes del 6 de enero de 2026, a través de los 42 bancos participantes.

También el SAT dio a conocer que el premio mayor para comercio será entregado en Jalisco y el de consumidores en la Ciudad de México (CDMX).

A continuación te revelamos cómo consultar si es que resultaste ganador del Sorteo del Buen Fin 2025 del SAT:

Visitar la página web: https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/compras_ganadoras.html

Ingresar la búsqueda de ganadores del sorteo con tarjeta participante por compra o RFC de comercio registrado

En caso de seleccionar la opción de tarjeta participante por compra, se puede ingresar el número de la tarjeta y un código que te proporciona la página del SAT

En caso de seleccionar la opción de RFC de comercio registrado se puede ingresar la clave de RFC, así como el código que te proporciona la página del SAT

Aunque también se le puede dar click en la opción de tarjeta participante por compra o RFC de comercio registrado y el SAT desplegará un PDF con los resultados en cada caso.