La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas, dieron inicio a la rehabilitación del Colector Hidalgo, una obra que contará con una inversión de 7.4 millones de pesos y beneficiará a más de 18 mil habitantes.

El proyecto forma parte del Plan Fluye y busca renovar la infraestructura sanitaria para atender problemas históricos de drenaje en el municipio.

Durante el arranque, la alcaldesa destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar obras que respondan a las necesidades de la población. También señaló que el drenaje es una prioridad para su administración y mencionó que se trabaja en proyectos de mayor alcance, como la rehabilitación del emisor central.

Gómez Palacio inicia rehabilitación del Colector Hidalgo (cortesía)

¿Qué trabajos contempla la rehabilitación del Colector Hidalgo?

La obra se realizará con recursos del Ramo 33 y contempla la reposición de 911 metros de tubería corrugada de 24 pulgadas de diámetro, en sustitución de una línea con más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los trabajos beneficiarán directamente a más de 18 mil habitantes de las colonias Centro Norte, Bella Vista, Revolución, FOVISSSTE y Francisco Zarco, entre otras zonas.

El titular del SIDEAPA, Fernando Uc Nájera, explicó que la tubería actual presenta azolvamiento, reducción de su capacidad hidráulica y pérdida de sección, condiciones que hacen necesaria su renovación.

El tramo intervenido comienza en la calle Escobedo y continúa por la avenida Hidalgo. En el cruce con González Ortega recibe las aportaciones de los colectores 16 de Septiembre y Bravo, para conducir las aguas residuales hacia el colector Periférico Norte.

La rehabilitación busca mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidrosanitaria de Gómez Palacio y contribuir a la atención de los problemas de drenaje que afectan a distintos sectores de la ciudad.

Gómez Palacio inicia rehabilitación del Colector Hidalgo (cortesía)

Durango contempla más de 570 millones de pesos para el colector central

Durante el arranque de los trabajos, el gobernador Esteban Villegas informó que Gómez Palacio contempla más de 200 millones de pesos en obras complementarias, además de una inversión estimada superior a 570 millones de pesos para la reposición del colector central.

El mandatario destacó la coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la alcaldesa Betzabé Martínez para avanzar en la atención integral de la problemática del drenaje en el municipio.

Por su parte, la alcaldesa Betzabé Martínez reiteró que su administración mantendrá la cercanía con las familias para atender tanto las necesidades de infraestructura como las demandas sociales. También agradeció a la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso de Villegas, por el apoyo brindado a las familias gomezpalatinas.

Con el inicio de la rehabilitación del Colector Hidalgo, el Ayuntamiento busca renovar la infraestructura con décadas de servicio, mejorar los servicios públicos y contribuir a las condiciones de vida de la población mediante la coordinación de recursos y esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.