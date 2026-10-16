La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez busca reconocer la fortaleza de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama por medio de “Latidos que inspiran, mujeres que florecen”, un encuentro que brindará espacio de motivación y acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.

De acuerdo con el director de Salud Municipal, Luis Bañuelos, señaló que se ha invitado a 80 personas a participar en este evento programado para el lunes 19 de octubre, a partir de las 09:00 horas en la sala audiovisual de la dependencia.

Habrá charla motivacional, desayuno y obsequios

Como parte del encuentro, las asistentes participarán en una charla motivacional impartida por la doctora Susana Hernández Medrano, presidenta de la asociación civil Fuerza Rosa Laguna.

Posteriormente, compartirán un desayuno y participarán en la entrega y rifa de obsequios donados por funcionarios municipales.

La actividad cuenta con el respaldo de la presidenta municipal, Betzabé Martínez y forma parte de las acciones del Mes Rosa, enfocadas en promover la autoexploración, la detección oportuna del cáncer de mama y la atención temprana.

Gómez Palacio invita a “Latidos que inspiran” (cortesía)

Gómez Palacio facilita mastografías gratuitas

El director Luis Bañuelos destacó que la Dirección de Salud Municipal también facilita el acceso gratuito a mastografías en el Hospital General de Torreón.

Como parte de esta iniciativa, cada viernes se canaliza a diez mujeres para realizarse el estudio. Cuando es necesario, también se les refiere a las instancias médicas correspondientes para recibir atención especializada.

El encuentro “Latidos que inspiran, mujeres que florecen” busca generar un espacio de reflexión, esperanza y convivencia, además de reconocer la fortaleza y determinación de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y de quienes continúan en tratamiento.