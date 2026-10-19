Cientos de trabajadores municipales, funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas y miembros de Fuerza Rosa Laguna formaron un lazo rosa humano en la explanada de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, como muestra de solidaridad con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

La actividad fue organizada por el DIF Municipal de Gómez Palacio, con el respaldo de la alcaldesa Betzabé Martínez Arango, como parte de las acciones del Mes Rosa para promover la prevención, la detección oportuna y el acompañamiento a quienes viven con esta enfermedad.

Durante la jornada, las y los participantes vistieron prendas rosas y colocaron las manos sobre el corazón para reconocer a las mujeres que han enfrentado y sobrevivido al cáncer de mama, así como para honrar a quienes fallecieron a causa de esta enfermedad.

DIF Gómez Palacio y Fuerza Rosa Laguna impulsan detección oportuna del cáncer de mama (Cortesía )

DIF Gómez Palacio y Fuerza Rosa Laguna promueven la detección oportuna

Jorge Tonche, director operativo del DIF Municipal, destacó la importancia de acompañar a las mujeres durante el proceso de diagnóstico y tratamiento, al señalar que detrás de cada caso hay una historia, una familia y esperanza.

Por su parte, Susana Hernández Medrano, presidenta de la asociación civil Fuerza Rosa Laguna, recordó que el cáncer de mama no es un tema “rosa”, pues sus consecuencias afectan tanto a las pacientes como a sus familias. Por ello, llamó a sumar esfuerzos para impulsar la detección temprana y evitar más fallecimientos en Gómez Palacio.

Hernández Medrano también subrayó la importancia de fomentar el autocuidado desde la infancia y la adolescencia, así como de romper los tabúes relacionados con la autoexploración mamaria. Añadió que las consultas médicas y las mastografías son herramientas fundamentales para detectar oportunamente posibles alteraciones.

Betzabé Martínez mantiene actividades del Mes Rosa en Gómez Palacio

El Gobierno Municipal y el DIF de Gómez Palacio mantienen las actividades del Mes Rosa, con el propósito de fortalecer la conciencia pública sobre el cáncer de mama y promover acciones de prevención y atención.

La jornada del lazo rosa humano buscó reconocer a las mujeres que han enfrentado la enfermedad, recordar a quienes perdieron la vida y reforzar el llamado a que la detección oportuna y el cuidado de la salud se mantengan durante todo el año, más allá de las actividades de octubre.