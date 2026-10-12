La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, informó el inicio formal de la Academia de Policía, que incorporó a 37 cadetes que recibirán formación en proximidad social, honestidad y controles de confianza antes de integrarse a la corporación de Seguridad Pública.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la alcaldesa explicó que las y los cadetes cursarán 33 materias como parte de un programa de preparación actualizado y adaptado a las necesidades del municipio y la región, con el respaldo del Secretariado de Seguridad Pública del Gobierno Federal e instructores acreditados.

Martínez Arango también reconoció el compromiso de los elementos policiales y los llamó a mantener e incrementar la confianza de la ciudadanía. Destacó que el modelo de seguridad implementado en el municipio ha recibido reconocimiento a nivel nacional por sus resultados.

Gómez Palacio forma nuevos policías con enfoque en proximidad social. (Cortesía)

Gómez Palacio invertirá más de 8 millones de pesos en instalaciones policiales

La presidenta municipal señaló que el fortalecimiento de la seguridad cobra relevancia ante la cercanía de distintas fechas y actividades, como Halloween, el operativo de panteones por el Día de Muertos, el Buen Fin y las celebraciones decembrinas.

En este contexto, llamó a los cadetes y a los elementos en activo a contribuir a mejorar la percepción ciudadana de seguridad mediante un desempeño basado en la honestidad, la proximidad social y la confianza.

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento busca mejorar las condiciones laborales de la corporación. Como parte de estas acciones, mencionó el incremento salarial del 30 por ciento para los policías municipales.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, informó que en las próximas semanas se invertirán más de 8 millones de pesos en obras de rehabilitación y construcción dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Los trabajos contemplan la rehabilitación del stand de tiro y de un gimnasio, así como la construcción de una cancha de usos múltiples y un área de educación vial.