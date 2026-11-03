La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, informó que el Plan Fluye avanza con la asignación de los primeros contratos y el inicio de las acciones para renovar el sistema de drenaje de la ciudad, mediante una inversión superior a 570 millones de pesos de los tres órdenes de gobierno.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la alcaldesa señaló que el proyecto ya cuenta con fechas de licitación, firma de contratos y avances para concretar las obras hidrosanitarias en Gómez Palacio.

Plan Fluye arranca con contrato de 180 millones de pesos

Uno de los primeros avances del proyecto es la asignación de un contrato de 180 millones de pesos para la etapa inicial del emisor central, una obra que contempla entre cinco y seis kilómetros de tubería, de los 13 kilómetros que comprende el proyecto total.

El director del SIDEAPA, Luis Fernando Uc Nájera, explicó que esta primera etapa representa el inicio de los trabajos para atender el rezago en la infraestructura hidrosanitaria del municipio. La tubería que se utilizará será de alta calidad, resistente a la corrosión y con una vida útil estimada de 50 años.

Inversión supera los 570 millones de pesos para el drenaje de Gómez Palacio

La gobernadora Betzabé Martínez destacó que la inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno permitirá avanzar en la solución de una problemática histórica relacionada con el drenaje de Gómez Palacio.

A los recursos contemplados para el Plan Fluye se suman 188 millones de pesos que previamente se han destinado a obras de infraestructura hidrosanitaria.

La presidenta municipal recordó que el rescate del drenaje fue establecido como una de las prioridades de su administración y señaló que el proyecto ya está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

También indicó que los resultados serán paulatinos, aunque aseguró que ahora existe una ruta definida para atender el problema de fondo.

Emisor central representa un desafío técnico

De acuerdo con el director del SIDEAPA, Luis Fernando Uc, la construcción del emisor central requiere una planeación especializada debido a las características del terreno y los obstáculos que deberá sortear el trazo. Entre ellos se encuentran vialidades, autopistas, periféricos, vías férreas, gasoductos y líneas de fibra óptica.

El proyecto contempla los primeros seis kilómetros de tubería como parte de una obra total de 13 kilómetros, con materiales diseñados para ofrecer resistencia y durabilidad.

Con el arranque de estos trabajos, el Plan Fluye busca avanzar en la atención de una necesidad histórica de las familias de Gómez Palacio, Durango.