Alejandro López Caballero se sumó a Movimiento Ciudadano (MC), luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora. Jorge Álvarez Máynez confirmó su incorporación a las filas naranjas.

El dirigente de MC explicó que se realizó un estudio en Sonora para conocer las principales necesidades de la población y se estableció contacto con Alejandro López Caballero, a quien invitaron al movimiento.

Movimiento Ciudadano suma a sus filas a Alejandro López Caballero tras su salida del PAN Sonora

Rumbo a las elecciones 2027, Jorge Álvarez Máynez dio a conocer la incorporación de Alejandro López Caballero a MC, luego de un análisis de sus actividades en Sonora y de identificarlo como un trabajador social.

Alejandro López Caballero se suma a MC tras renunciar al PAN en Sonora (Captura de pantalla)

Dada su trayectoria, MC invitó a Alejandro López Caballero a formar parte de su movimiento. El exalcalde Hermosillo agradeció la invitación y confirmó que aceptaba el reto de trabajar junto al partido.

Aceptamos el reto de trabajar juntos, de unir nuestras causas, para que en Sonora venga una generación distinta y le dé ese cambio a ese Hermosillo que tiene también muchas necesidades. Alejandro López Caballero, exalcalde de Hermosillo

Alejandro López Caballero señaló que Hermosillo representa una causa que ha mantenido durante años y expresó su interés en unir esfuerzos con MC para atender los problemas que enfrenta la ciudad.

Cabe recordar que Alejandro López Caballero renunció a participar en el proceso interno del PAN rumbo a 2027, al acusar que las reglas no estaban clarar y era posible “un dedazo”.

Por su parte, Álvarez Máynez dio la bienvenida a Alejandro López Caballero y a su familia, y afirmó que el proyecto busca abrir espacios a una nueva generación de participación política en Sonora.

El dirigente nacional de MC también adelantó que el partido continuará trabajando en la entidad durante los próximos meses, con el objetivo de construir una propuesta política que atienda las necesidades de la población.