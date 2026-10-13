La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, impulsa acciones para promover el bienestar y la salud de las mujeres a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que realizó una jornada de prevención del cáncer de mama en la empresa GEBESA.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la clínica UNEME-DEDICAM y la asociación civil Fuerza Rosa Laguna, con el propósito de acercar información preventiva, facilitar el acceso a estudios médicos y fortalecer el acompañamiento emocional de las mujeres.

DIF Gómez Palacio entrega vales para mastografías gratuitas

Durante la jornada se entregaron vales para mastografías gratuitas, con el objetivo de reducir las barreras económicas y facilitar el acceso a estudios fundamentales para la detección oportuna del cáncer de mama.

Las actividades comenzaron con un mensaje de bienvenida de Leticia López Guerra, líder de Recursos Humanos de GEBESA, empresa que fue sede del encuentro. Posteriormente, Jorge Luis Tonche Enríquez, director operativo del DIF Gómez Palacio, destacó la importancia de fomentar la autoexploración y los chequeos médicos periódicos entre las mujeres de la región.

Por su parte, Susana Medrano, médica y presidenta de Fuerza Rosa Laguna, participó en las actividades previas a la charla central “Un Latido Rosa en tu Pecho 2026”, enfocada en brindar información y herramientas para fortalecer la prevención y derribar estigmas relacionados con el cáncer de mama.

DIF Gómez Palacio lleva jornada de prevención del cáncer de mama a GEBESA. (Cortesía)

DIF Gómez Palacio fortalece la solidaridad entre mujeres con el “Tendedero de la Esperanza”

Como parte de la jornada, se realizó la actividad “Tendedero de la Esperanza”, en la que las madres de familia compartieron mensajes de solidaridad, fortaleza y empatía para acompañar a otras mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Los mensajes serán entregados a pacientes que reciben tratamiento en la UNEME-DEDICAM y a integrantes de la red de apoyo de Fuerza Rosa Laguna, con el propósito de fortalecer los lazos de acompañamiento y solidaridad entre mujeres de la Comarca Lagunera.

Con estas acciones, el DIF Gómez Palacio busca contribuir a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, además de promover una atención integral que incluya información, acceso a estudios médicos y apoyo emocional.