El Gobierno de Gómez Palacio realizó un encuentro en el Centro Cultural Casa Faya para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, así como fortalecer las redes de acompañamiento para las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Con el respaldo de la presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, la regidora Norma Guadalupe Herrera organizó la reunión bajo el mensaje “Que no se nos olvide”, que convocó a sobrevivientes de cáncer de mama, pacientes en tratamiento y activistas que forman parte de redes de solidaridad.

Durante el encuentro, las asistentes compartieron experiencias y reflexiones en un espacio de empatía y acompañamiento, en el marco de las actividades del Mes Rosa.

Andrés Mijes impulsa prevención del cáncer de mama en Escobedo (Cortesía)

Casa Faya promueve la prevención y detección oportuna del cáncer de mama

En la jornada participaron representantes de la Dirección de Salud Municipal, el DIF, el Instituto Municipal de la Mujer y el Agrupamiento Violeta, además de personal de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM).

Las instituciones dieron a conocer los servicios y acciones disponibles para apoyar a las mujeres en materia de prevención, detección temprana y atención del cáncer de mama.

La regidora Norma Guadalupe Herrera dirigió un mensaje de aliento a las asistentes y recordó la importancia de mantener las redes de apoyo durante el proceso de la enfermedad. “A pesar de todo lo que hayas pasado, no estás sola”, expresó.

Donan tres pelucas para mujeres que enfrentan cáncer de mama

Como parte del encuentro, una empresaria local donó tres pelucas para pacientes oncológicas, con el propósito de contribuir a su bienestar emocional y fortalecer su autoestima durante el tratamiento.

El Gobierno Municipal señaló que continuará impulsando actividades de prevención y acompañamiento en coordinación con instituciones y organizaciones civiles, entre ellas Vidas Rosas, para acercar información, apoyo emocional y servicios a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Estas acciones forman parte de las actividades del Mes Rosa, que buscan reforzar la importancia de la autoexploración, las revisiones médicas y la detección oportuna.