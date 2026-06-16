El Banco del Bienestar informó que las sanciones dadas a conocer recientemente corresponden a observaciones de carácter administrativo emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante 2023, por lo que no representan afectaciones a los recursos de las personas usuarias ni a los fondos destinados a los Programas para el Bienestar.

La institución precisó que dichas observaciones tampoco implican irregularidades en el manejo de recursos, ni generan algún tipo de daño patrimonial para las y los beneficiarios que reciben apoyos a través de la red bancaria.

Banco del Bienestar fortaleció controles internos y opera con normalidad

El Banco del Bienestar detalló que las observaciones realizadas por la autoridad financiera ya fueron atendidas mediante acciones orientadas al fortalecimiento de sus procesos internos, controles operativos, mecanismos de gestión de riesgos y esquemas de supervisión institucional.

Derivado de estas medidas, la institución aseguró que actualmente mantiene una operación adecuada y continúa prestando sus servicios con normalidad en todo el país.

Asimismo, enfatizó que las sanciones administrativas referidas no comprometen su solvencia, estabilidad financiera ni su funcionamiento cotidiano, por lo que el cumplimiento de sus actividades permanece sin afectaciones.

El Banco del Bienestar reiteró que mantiene su labor de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades que históricamente habían enfrentado dificultades para acceder al sistema financiero formal.

De esta manera, la institución reafirmó que cuenta con la capacidad operativa y financiera para seguir atendiendo a millones de personas beneficiarias de los programas sociales del Gobierno de México.