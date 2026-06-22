Moody’s Local México afirmó la calificación AAA.mx con perspectiva estable para los depósitos en moneda local a largo plazo del Banco del Bienestar, así como la calificación ML A-1.mx para los depósitos en moneda local a corto plazo, las más altas dentro de su escala nacional.

La agencia calificadora destacó la expansión y consolidación operativa del Banco del Bienestar. Al cierre de 2025, la institución contaba con 3 mil 150 sucursales, lo que le permitió brindar servicios a cerca de 35 millones de beneficiarios de programas sociales, frente a los casi 26 millones atendidos durante 2024.

Moody’s destaca la solidez financiera y operativa del Banco del Bienestar

Moody’s señaló que, pese al crecimiento acelerado registrado durante los últimos cinco años, los riesgos operacionales han sido mitigados de manera adecuada mediante sólidas prácticas institucionales.

Asimismo, destacó que para 2026 el Banco del Bienestar tiene como objetivo lograr la dispersión exitosa de más de un billón de pesos, en beneficio de millones de personas en todo el país.

La perspectiva estable refleja la expectativa de que la institución mantendrá altos niveles de capitalización y liquidez, en línea con lo observado durante los últimos 12 meses, además de una adecuada gestión de los riesgos asociados a su amplia red de sucursales y al elevado volumen de transacciones que administra.

La calificación otorgada por Moody’s reconoce el papel estratégico del Banco del Bienestar como una pieza fundamental de la política social y financiera del Estado mexicano, consolidando su posición como la institución bancaria con mayor cobertura territorial en el país y como el principal vehículo para la dispersión de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.