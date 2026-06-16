La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas millonarias al Banco del Bienestar por irregularidades, incumplimiento a disposiciones financieras y deficiencias en controles operativos.

De acuerdo con la información, son cinco multas las que la CNBV ha imputado recientemente al Banco del Bienestar y suman 4.1 millones de pesos en total. El banco ya cuenta con multas anteriores.

CNBV multa al Banco del Bienestar por fallas detectadas

El Banco del Bienestar fue sancionado por la CNBV con multas que suman 4.1 millones de pesos, luego de que la autoridad detectó diversas fallas en sus controles internos y procedimientos operativos.

Banco del Bienestar recibe millonarias multas de la CNBV (Fotografía Cortesía / Cuartoscuro)

Entre las irregularidades señaladas por la CNBV destaca la omisión de medidas para prevenir que las operaciones de retiro de efectivo en sucursales pudieran ser utilizadas para actos ilícitos o irregulares.

Asimismo, la CNBV también habría observado previamente deficiencias con el reconocimiento contable de los costos derivados de la construcción y puesta en operación de miles de sucursales en el país.

Banco del Bienestar responde legalmente tras millonarias multas de la CNBV

Las sanciones fueron notificadas el pasado 16 de abril y derivaron en una respuesta legal, pues el Banco del Bienestar promovió un amparo que acusa a la CNBV de un “daño reputacional irreversible e irreparable”.

Pese a que la Ley de Instituciones de Crédito obliga a la CNBV publicar en su portal las sanciones que impone a las instituciones financieras, el Banco del Bienestar señaló que hacerlo público dañó su reputación.

El Banco del Bienestar solicitó que se declare inconstitucional el artículo 108 Bis 8 de la Ley de Instituciones de Crédito, disposición que obliga a la CNBV a hacer públicas las sanciones impuestas.