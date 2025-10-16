El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, reapareció en un video luego de que logró salir ileso de una balacera que se ejecutó en su contra el miércoles 15 de octubre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el presidente municipal de Elota, Sinaloa, compartió un video en el que se pronunció sobre la agresión armada de la que fue objeto.

Richard Millán extendió un agradecimiento a todos los que han estado pendientes de su salud.

Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, reaparece en video tras balacera

A unas horas de que logró salir ileso de un ataque armado que ocurrió en la 130 Maxipista Culiacán-Mazatlán, el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, reapareció de forma pública.

En un video que difundió en Instagram la tarde del jueves 16 de octubre, el presidente municipal se mostró totalmente sano y agradeció a quienes dijo, han estado pendientes de su salud.

Tras confirmar que tanto él como su equipo de trabajo se encuentra “muy bien”, Richard Millán destacó que mantiene la misma “energía y compromiso” con el municipio de Elota, Sinaloa.

Al concluir el video con el que reapareció tras ser baleado por civiles armados que interceptaron su camioneta, el alcalde mandó un “fuerte abrazo y muchas bendiciones” para todas y todos.

Richard Millán fue víctima de una balacera de la que resultó ileso

El alcalde del municipio de Elota, Richard Millán, fue atacado a balazos la tarde del 15 de octubre mientras regresaba de una reunión en Culiacán con el secretario General de Gobierno de Sinaloa.

La balacera ocurrió sobre el carril norte-sur de la autopista Culiacán–Elo

ta, a la altura del kilómetro 140, cuando sujetos armados interceptaron su vehículo y abrieron fuego desde un sedán azul.

Gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, Richard Millán resultó ileso, al igual que los integrantes de su equipo, quienes fueron resguardados por fuerzas estatales luego del ataque.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los agresores, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la balacera contra Richard Millán y señaló que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables.