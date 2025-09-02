Un sismo magnitud 4.3 se registró en Los Cabos, Baja California Sur; el temblor dejó daños en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
El Sismológico Nacional informó que un sismo 4.3 cimbró San José del Cabo a las 15:38 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.
En redes sociales se reportó que el temblor se sintió con fuerza, causando daños en viviendas, supermercados e incluso el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
Al momento Protección Civil de Los Cabos mantiene la revisión de los inmuebles ante las posibles afectaciones para descartar riesgos a la población.
Nota en desarrollo. En breve más información...