Un sismo magnitud 4.3 se registró en Los Cabos, Baja California Sur; el temblor dejó daños en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

El Sismológico Nacional informó que un sismo 4.3 cimbró San José del Cabo a las 15:38 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.

En redes sociales se reportó que el temblor se sintió con fuerza, causando daños en viviendas, supermercados e incluso el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

Al momento Protección Civil de Los Cabos mantiene la revisión de los inmuebles ante las posibles afectaciones para descartar riesgos a la población.

#ÚLTIMAHORA🌎 || Se registra un sismo de magnitud 4.3 con epicentro a 10 km al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur, este lunes 1 de septiembre de 2025 a las 15:38 h. El movimiento tuvo una profundidad de 10 km y se reportan afectaciones en el aeropuerto de la zona. pic.twitter.com/QwsXjM2n8E — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 1, 2025

