Hoy domingo 10 de agosto de 2025 se registró un terremoto en Turquía de magnitud 6.1 que sacudió a la ciudad de Estambul.

De acuerdo con la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), el epicentro del sismo se registró a las 19:53 horas (tiempo local) en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, ubicada al oeste de Turquía a unos 200 kilómetros de Estambul.

El terremoto en Turquía de este domingo provocó la caída de algunos edificios, por lo que a continuación te compartimos fotos y videos del sismo que sacudió a varias ciudades, entre ellas Estambul.

Terremoto en Turquía: Fotos del fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Estambul

La tarde noche de este domingo un terremoto sorprendió a la región de Sindirgi, en Turquía, sismo de magnitud 6.1 que sacudió ciudades como Estambul y Esmirna.

No obstante, en dichas ciudades no se habrían reportado daños como resultado del terremoto.

Por el contrario, autoridades de Turquía reportaron que al menos 10 edificios se derrumbaron en la zona del epicentro, en Sindirgi, entre ellos uno con al menos 3 pisos de altura.

Terremoto en Turquía: Las fotos y videos del sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Estambul (Murat Seyman / Anadolu via AFP)

Debido a esta situación el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, estimó que hay al menos 6 personas atrapadas entre los escombros, sin embargo, no compartieron alguna cifra preliminar de desaparecidos.

Únicamente, como lo muestran las imágenes, fueron desplegados equipos de búsqueda para localizar sobrevivientes entre los escombros de los edificios.

Terremoto en Turquía: Las fotos y videos del sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Estambul (Fatih Capkin / Anadolu via AFP)

Estos continúan trabajando hasta la madrugada del lunes 11 de agosto (tiempo local), con la esperanza de encontrar personas debajo de los escombros.

Y es que informes locales señalan que al menos cuatro personas ya habrían sido detectadas debajo de uno de los edificios caídos, por lo que se realizan trabajos para su rescate.

En tanto, dos más aun se encuentran sin localizar por los equipos de emergencia, con la intención de que ocurra lo más pronto posible.

Y es que imágenes áreas dan cuenta de la destrucción que provocó en la región de Sindirgi el terremoto en Turquía de este domingo.

El nuevo terremoto en Turquía tiene lugar tan solo casi 4 meses después de otro sismo 6.1 que sacudió al país,

Terremoto en Turquía: Videos del sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Estambul

En redes sociales se han dado a conocer diversos videos del terremoto en Turquía, que muestran los estragos del sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Estambul y otras localidades.

Una de estas muestra cómo varias viviendas se sacudieron debido a la intensidad del sismo, con epicentro en la localidad de Sindirgi.

En este mismo sentido, otros videos, tomados en la localidad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, muestran las columnas de humo que provocaron la caída de al menos una decena de edificios.

También muestran a los primeros ciudadanos que se organizaron, junto con los equipos de emergencia, para buscar personas que pudieron haber quedado atrapadas bajo los escombros.

📍Geçmiş Olsun Balıkesir!

📍Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve civar şehirlerimizde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

📍İlk belirlemelerde… pic.twitter.com/6TWMBi4jy6 — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) August 10, 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ...



Deprem sonrası bölgeden gelen görüntüler ⤵️



Yayınlayan : AA



# Geçmiş Olsun Balıkesir 🫂



T.A.G. | ACİL YARDIM & ARAMA KURTARMA 🇹🇷 pic.twitter.com/Sfm6uLr52v — TÜRKİYE AFET GÖNÜLLÜLERİ (@afet_gonulluler) August 10, 2025

Algunos de los videos muestran también a cientos de personas de ciudades aledañas, como Bursa, quienes tras el terremoto prefirieron salir a las calles para pasar la noche.

Y es que algunos reportes apuntan que tras el sismos de magnitud 6.1, registrado a las 19:53 (hora local) se han presentado al menos tres réplicas con intesidad mayor a 3.5, por lo que la población se mantiene en alerta.