Mhoni Vidente predijo, como cada año, qué días de septiembre va a temblar en México.

Mhoni Vidente -de 48 años de edad- dio a conocer cómo le irá a nuestro país y no hay muy buenas noticias que digamos.

Estos días de septiembre va a temblar en México, dice Mhoni Vidente

En su video sobre las predicciones del mes de septiembre, Mhoni Vidente habló de cómo será el clima en México.

Señaló que México podría padecer un sismo de magnitud 6.6 o 7.1 grados, saliendo de Guerrero o Michoacán.

De acuerdo con la pitonisa de los famosos, estos días serán claves para los movimientos sísmicos en México:

Domingo 7 de septiembre

Domingo 14 de septiembre

Viernes 19 de septiembre

Domingo 21 de septiembre

Sábado 27 de septiembre

Mhoni Vidente detalló que los movimientos serán “increíblemente fuertes” en cuestiones de clima en México y en el mundo entero.

Además de nuestro país, habría un sismo en el Caribe de 8.4 o 8.9 grados en la escala de Richter cerca de Cuba o Santo Domingo en República Dominicana.

Pero, esto no será todo, ya que también ocurrirán huracanes que se estarán acercando al Golfo de México y el Océano Pacífico, afectando a:

Jalisco

Manzanillo

Baja California Sur

Ante ello, Mhoni Vidente pidió a sus seguidores estar atentos porque será un mes de septiembre complicado.

Cabe aclarar que lo mencionado por Mhoni Vidente no cuenta con una base científica , por lo que se trata solo de una especulación.

Alerta sísmica (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Por esta razón va a temblar en México en septiembre, según Mhoni Vidente

La pitonisa Mhoni Vidente explicó la razón de que en sus predicciones vaticine que habría un sismo en México para septiembre.

Para Mhoni Vidente, la carta del Sol y la carta de la Torre están dominando debido a que habrá dos eventos astronómicos importantes:

Eclipse lunar total: 7 de septiembre

Eclipse solar parcial: 21 de septiembre

Ambos fenómenos serían los responsables de que ocurran en septiembre movimientos fuertes en cuestiones de energía.

Por ello, Mhoni Vidente alertó a sus seguidores indicando que habrá sismo y huracanes durante el noveno mes del año.