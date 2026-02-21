Autoridades federales dieron un duro golpe a Los Chapitos tras dar a conocer la captura de un presunto operador financiero en el estado de Baja California Sur.

De acuerdo con el informe, se trata de Jorge “N”, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, señalado de delitos relacionados con el narcotráfico.

Cae presunto operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur tras operativo de la Marina

Durante un operativo encabezado por la Marina, se logró la captura de Jorge “N”, de 47 años de edad, presunto operador financiero de Los Chapitos en el estado de Baja California Sur.

Jorge “N” fue detenido durante un operativo realizado sobre la carretera La Paz-San Juan de Los Planes, el cual fue comandado por la Marina y contó con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y policía estatal y municipal.

Precisaron al momento de la captura, Jorge “N” se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, misma que fue asegurada por las autoridades.

La ubicación del sospechoso se logró gracias a trabajos de inteligencia, así como la rápida respuesta por parte de las autoridades, los cuales lograron dar con el responsable

La Marina manifestó que estas acciones son parte del compromiso que mantienen en el combate al crimen organizado, toda vez que se acusa a Jorge “N” de formar parte de una gran asociación criminal como resultan Los Chapitos.